Policial penal foge de flagrante em Bangu e fere subdiretor

O policial penal Marcos José de Castro Rangel do Instituto Penal Vicente Piragibe,

protagonizou cenas de filme durante fuga do Complexo Penitenciário de Gericinó,

na Zona Oeste do Rio, na última terça-feira (30).

Acuado por agentes da unidade, o agente arrancou com o carro e prendeu a mão

do subdiretor que tentava impedir a fuga e foi arrastado por cerca de 10 a 15

metros. Ele sofreu escoriações e foi atendido no Hospital Municipal Albert

Schweitzer, de onde já teve alta. O caso foi registrado como lesão corporal na 34ª

DP (Bangu). Para os agentes, Marcos estaria com drogas, e por isso tentava fugir

do flagrante.

Segundo informações, ao chegar para trabalhar, Marcos percebeu que havia uma

inspeção com scanner corporal no Vicente Piragibe. Antes de entrar na unidade,

ele voltou para o seu carro e deixou o que seria um pacote. As câmeras de

segurança flagraram a movimentação suspeita.

Após o almoço, Marcos José disse que estava passando mal e que iria embora. Na

saída, homens do Vicente Piragibe foram atrás dele, para saber o que ele havia

guardado no carro, mas o agente arrancou e arrastou o subdiretor da unidade.

Na fuga, Marcos também arrebentou a cancela do lugar. Policiais teriam perseguido

o homem até a altura de Realengo, pela Avenida Brasil, mas não conseguiram

pegá-lo.

A Divisão de Recaptura, a Corregedoria, a Subsecretaria de Inteligência e a Polícia

Civil tentam localizar Marcos José.