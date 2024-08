Policiamento é reforçado no Chapadão após nove ônibus serem incendiados

O policiamento no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, foi reforçado nesta quinta-feira (15), 24 horas após nove ônibus serem incendiados e usados como barricadas em retaliação a morte do líder do tráfico da região.

Através das redes sociais, moradores compartilharam imagens que mostram blindados da corporação circulando na comunidade desde a madrugada. Não houve registro de tiroteios.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou em nota que a Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo suspendeu o funcionamento nesta quinta-feira (15). Já as clínicas Raimundo Alves Nascimento e Adolfo Ferreira de Carvalho mantêm o atendimento à população, no entanto, as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Em relação às escolas, a Secretaria Municipal de Educação (SME) disse que, na região do Complexo do Chapadão, 13 unidades seguem impactadas.

Reprimir o roubo de veículos

A operação do 41º BPM (Irajá) realizada na última quarta-feira (14) teve como objetivo reprimir o roubo de veículos na Avenida Brasil e nos principais acessos à comunidade. Durante ao ação, houve troca de tiros e Washington da Costa Oliveira, o W ou Charlotte, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho, foi morto.

Ainda de acordo com a PM, a operação terminou com outros quatro criminosos presos.

Com eles, um fuzil e três pistolas foram apreendidos. Os presos e os materiais recolhidos foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna), onde o caso foi registrado.