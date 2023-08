Policlínica de Nova Aurora realiza Ação pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo

A equipe do Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT)

estará em Nova Aurora/Divulgação/PMBR

A Prefeitura de Belford Roxo realiza nesta quinta (24), a partir das 10h, na Policlínica de Nova Aurora, mais uma ação pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo. Com palestras e distribuição de material informativo. O evento é organizado pela equipe do Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT), da Secretaria Executiva de Vigilância Epidemiológica (Seve/Semus).

“O tabagismo é uma doença e a Prefeitura tem levado informação, prevenção e

tratamento especializado à população”, apontou o secretário Municipal de Saúde,

Christian Vieira. Iniciada no dia 17, a programação alusiva ao Dia nacional de

Combate ao Fumo prossegue até 31 de agosto e passará por oito unidades de

saúde e duas escolas.

Na última terça-feira (22), a ação foi realizada na Unidade Básica de Saúde UBS)

Ismael de Castro Rocha, em Andrade Araújo. A coordenadora do PMCT, Maria

Verônica Leite, tem sido a responsável pelas palestras e lembra os malefícios

provocados pelo fumo. “A fumaça do cigarro tem mais de 4,7 mil substâncias tóxicas

que trazem riscos à saúde”, destacou Maria Verônica.

A nicotina é a substância extraída da folha do tabaco e é responsável pela dependência ao fumo. O Ministério da Saúde estima que o Brasil tenha hoje mais de 2 milhões de fumantes, ou 9,1% da população adulta. “O tabagismo é considerado pela OMS uma epidemia global, decorrente da dependência à nicotina” completou a coordenadora do PMCT.