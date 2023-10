Policlínicas e USF promovem ações no mês Outubro Rosa em Belford Roxo

As palestras da Unidade de Saúde Oscar Lima foram realizadas na

quadra da escola municipal Tenente Walmor Lynch Valença

As policlínicas Nielson do Carmo, no Centro, e Nova Aurora realizaram atividades

referentes ao Outubro Rosa, mês voltado à conscientização e à prevenção ao

câncer de mama. As ações foram promovidas pela Prefeitura de Belford Roxo,

através da Coordenadoria das Policlínicas e Unidades Especializadas, da Secretaria

Municipal de Saúde (Semus).

Em Nova Aurora, a enfermeira Elizangela Santos da Silva ministrou palestra sobre o

autoconhecimento do corpo e a importância do diagnóstico precoce. “A prevenção

começa com a atenção aos sinais que o corpo vai apresentando. Por isso a

importância do autoconhecimento da mama, do exame com os toques com a ponta

dos dedos e os preventivos regulares”, esclareceu a enfermeira.

Para a administradora da Policlínica de Nova Aurora, Marta Campos Martins, a

mobilização do Outubro Rosa é mais um momento de reforçar o cuidado com a

saúde e a qualidade de vida da população. “Eventos como o Outubro Rosa são

para alertar às mulheres sobre doenças que tem cura quando diagnosticadas no

início, como é o caso do câncer de mama. Hoje, temos 13 especialidades na

unidade, inclusive mastologista, e uma equipe dedicada para acolher e orientar.

Divulgar essas informações evita que uma paciente venha a buscar o serviço de

saúde com um quadro agravado e mais complexo”, comentou Marta Martins. Ao

final, foram distribuídos panfletos informativos e brindes com brincos e laços cor-

de-rosa para o público.

Nielson do Carmo e Oscar Lima

Palestras e distribuição de panfletos e brindes também fizeram parte da ação pelo

Outubro Rosa na Policlínica Nielson do Carmo, no Centro. “Temos enfatizado a

importância de que as mulheres se cuidem e que não tenham vergonha de procurar

as nossas unidades de saúde para fazer seu preventivo”, pontuou o coordenador

das Policlínicas da Semus, Admilson Figueiredo.

Quem também promoveu ações do Outubro Rosa foi a Unidade de Saúde da Família

Oscar Lima, no bairro Shangrilá junto à equipe e-Multi e a escola municipal Tenente

Walmor Lynch Valença. Diversos serviços foram oferecidos à população. O evento,

que teve a participação do secretário de Gestão e Inovação em serviços público,

Matheus Carneiro, contou ainda com palestras em educação em saúde e prevenção

dos cânceres de mama e de colo.

Novas notificações

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), são esperadas mais 700 mil novas

notificações de neoplasias malignas (tumores) até 2025. Entre elas, os cânceres de

mama e colo do útero, doenças oncológicas que mais atingem as mulheres em todo

o mundo.