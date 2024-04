Políticos do RJ comemoram o começo das obras de duplicação da Serra das Araras

Andrezinho, André Ceciliano, Cláudio Castro, Bernardo Rossi e Pezão

O lançamento das obras da nova subida da Serra das Araras, na Rodovia

Presidente Dutra se transformou, na manhã de desta sexta-feira (12) num ato de

confraternização da classe política fluminense. O governo federal injetou

investimento de R$ 1,5 bilhão nas intervenções.

Comandado pelo ministro do Transporte, Renan Filho, o evento contou com a

participação do governador Cláudio Castro; do secretário de Meio Ambiente,

Bernardo Rossi e do secretário de Assuntos Federativos do governo federal, André

Ceciliano. Também compareceram o ex-governador Pezão, pré-candidato do MDB

em Piraí; o líder do PP na Câmara, Dr. Luizinho, e o deputado Andrezinho Ceciliano, entre outros convidados.

Após o ato, a comitiva foi para a Casa da Picanha, tradicional restaurante da Serra

das Araras, onde Pezão bate ponto desde a época em que governava o Rio e, com

frequência, subia a serra em direção a Piraí.