Políticos tradicionais causam dúvida na disputa eleitoral em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Aluísio Gama e Lindbergh Farias podem voltar à prefeitura da segunda maior cidade da Baixada Fluminense. Dobradinha pode está sendo articulada em encontros com lideranças políticas da segunda maior cidade da Baixada Fluminense

A disputa eleitoral em Nova Iguaçu pode ganhar dois novos personagens de peso na briga pela prefeitura da 2ª maior cidade da Baixada Fluminense. Fontes ligadas nos bastidores da política iguaçuana revelam a formação de uma provável chapa formada por dois ex-prefeitos que projetam a volta ao poder.

Segundo informações, Aluísio Gama, do PDT (que governou a cidade entre 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992), e Lindbergh Farias, do PT (1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008 e 1º de janeiro de 2009 a 30 de março de 2010) estariam mantendo conversas com lideranças políticas locais para uma provável dobradinha visando as eleições de 2024.

A união entre os dois políticos tem lançado dúvida e até incomodado pré-candidatos que já confirmaram que vão disputar a prefeitura. Em comum, os ex-prefeitos têm cacife para entrar na briga com propostas focadas em promover o desenvolvimento econômico da cidade, gerando empregos e oportunidades para a população.

É o caso do ex-prefeito e ex-conselheiro do estado do RJ, Aluísio Gama. Em dezembro, o político manteve encontro com lideranças e apresentou propostas que incluem investimentos em infraestrutura, educação, saúde e segurança pública.

Aluísio é um político popular em Nova Iguaçu, e visto por muitos como capaz de promover mudanças.

A volta de Aluísio ao cenário político da cidade deve acirrar a disputa pela prefeitura. Ele é conhecido por ser um político experiente e popular, que pode representar uma ameaça aos candidatos que já estão se movimentando para a eleição.

Admite disputa

Já o deputado federal e ex-prefeito Lindbergh Farias admitiu que pode disputar as eleições à prefeitura de Nova Iguaçu. A declaração foi feita durante reunião do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT).

Por trás da chapa, está o PT, que deve blindar a dobradinha e investir em apoio político usando seu staff de políticos com forte poder de atrair votos e cheio de empatia. É o caso de André Ceciliano, secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, que declarou apoio a outros pré-candidatos na Baixada Fluminense. Que comece a disputa!

Por Antonio Carlos, Hora H