População carcerária do Brasil é maior do que a população de 5 mil municípios

Levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que são 832.295 pessoas no sistema prisional

Em 2022, a população carcerária do Brasil ultrapassou 830 mil pessoas, de acordo

com dados da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (20). Segundo o levantamento, são 832.295 pessoas no sistema prisional.

Do total de presos, 621.608 foram condenados, enquanto 210.687 estão presos

provisoriamente, aguardando julgamento. Ou seja: a cada quatro pessoas presas,

uma não foi julgada e teve pena definida pela Justiça brasileira.

Na comparação, é como se a população carcerária do país fosse maior do que a

quantidade de moradores de 5.186 cidades do Brasil, de acordo com dados do

Censo 2022, divulgado em junho. Ao todo, o país possui 5.570 localidades, com 5.568 municípios e dois distritos (Fernando de Noronha e Distrito Federal).

A população carcerária também é maior do que a de três estados do Brasil: Roraima: com 636.303 pessoas; Amapá: com 733.508 pessoas; Acre: com 830.026.

Em 2021, a quantidade de pessoas que estavam privadas de liberdade chegava a

820.689. Em 2022, o número subiu para 832.295 – aumento de 1,4% .Desse total,

826.740 pessoas estão presas em cadeias em estaduais e federais, incluindo

91.362 presos com monitoramento eletrônico; 5.555 estão sob custódia das polícias,

em delegacias.

Ainda de acordo com o Anuário, existe um déficit de mais de 236 mil vagas no

sistema prisional. No total, são 832.295 pessoas encarceradas. Mas o total de vagas

no sistema prisional é de 596.162; 43,1% da população carcerária é formada por

jovens de até 29 anos; 68,2% da população carcerária são negros.

Queda de presos provisórios e em celas estaduais

O número de pessoas presas provisoriamente caiu em comparação com 2021. Naquele ano, o número era 233.827. Contudo, a quantidade de presos provisórios ainda representa 25,3% do total. Em 2021, o número era de 28,5%.

Apesar de ter tido uma queda entre 2021 e 2022, Sergipe continua com a maior quantidade de presos provisórios, representando 57,3% da população carcerária do estado. Em 2021, eram 5.474 presos aguardando julgamento, ou seja, 79,9%.

Um outro índice que também teve queda neste ano, foi a quantidade de presos em celas estaduais, no entanto, isso representou um aumento de indivíduos no monitoramento eletrônico.

Sobre o monitoramento eletrônico, em 2019 eram 16.821 (2,2% do total da população prisional) presos, em 2020 passou para 51.897 (11% do total dos presos) e, em 2022, o número chegou em 91.362.