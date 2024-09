PortosRio moderniza operações e aumenta eficiência com novo sistema portuário SILOG

A PortosRio implementou, no dia 2 de setembro, o novo Sistema de Logística Portuária (SILOG) em todos os portos sob sua administração. A plataforma web foi desenvolvida para agilizar os processos portuários, integrando de maneira mais eficiente toda a comunidade envolvida nas operações.

O SILOG visa modernizar a gestão portuária, acelerando a liberação de navios e mercadorias, além de reduzir tanto o tempo quanto os custos das operações. A expectativa é que a nova tecnologia aumente o volume de cargas movimentadas, tornando os portos sob a gestão da PortosRio mais competitivos e atraentes para o mercado.

Órgãos reguladores

Além de otimizar as operações, o SILOG garante conformidade com os principais órgãos reguladores, como o Porto Sem Papel e o SDP-ANTAQ, reduzindo a necessidade de retrabalhos. A implementação do sistema representa um marco na gestão portuária e reforça o compromisso da PortosRio com a inovação e a eficiência.

Com a implantação deste novo sistema, a Autoridade Portuária espera alcançar a modernização do processo de operação portuária e a obtenção de dados de agentes e sistemas externos de maneira integrada, eliminando a redigitação de informações. Além disso, o sistema visa agilizar a comunicação e troca de informações entre setores da companhia, como faturamento, operação portuária, contratos e controle de mercadorias.