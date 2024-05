Portuguesa é presa no Galeão com cocaína em cinta presa ao corpo

Traficante Estrangeira carregava a cocaína em uma cinta presa ao corpo/Divulgação / PF

Uma portuguesa foi presa por agentes da Polícia Federal (PF) no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na última terça-feira (28), ao ser flagrada carregando 4,5kg de cocaína em uma cinta.

Segundo a PF, a traficante, de 44 anos, pretendia embarcar em um voo para Lisboa, capital de Portugal, cidade onde nasceu. Durante fiscalização de rotina, os policiais encontraram a cinta presa ao corpo da mulher.

Após os agentes retirarem e revistarem o objeto, ainda de acordo com a PF, “foi encontrado um pó branco que, submetido a narcoteste, positivou para cocaína.” Ela foi presa em seguida.

A detenção foi conduzida por agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (Deain). A estrangeira, que não teve a identidade revelada, será encaminhada ao sistema prisional para responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas, com pena de até 15 anos de reclusão.