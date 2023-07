Posse de Josier Vilar reúne governador Cláudio Castro e prefeito Eduardo Paes

Novo presidente foi eleito em 16 de maio para o mandato 2023/2025. Evento reuniu cerca de 500 convidados

A posse do presidente Josier Vilar na Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma das mais concorridas dos últimos anos, reuniu cerca de 500 convidados e contou com a presença das duas maiores autoridades do Estado e do Município, o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes.

A cerimônia de celebração da posse do novo presidente, eleito em 16 de maio para o mandato 2023/2025, contou ainda com a participação do presidente do Conselho Superior, Ruy Barreto Filho, Marta Arakaki, vice-presidente; e Marco Antonio Moreira Leite, diretor-secretário e os 1º e 2º vice-presidentes indicados, Eduardo Rebuzzi e Humberto Mota Filho, respectivamente, além de diretores eleitos, autoridades, diretores da Associação Comercial, dirigentes de instituições de classe, parlamentares, empresários e convidados. A diretora Maria Luiza Nobre falou em nome da diretoria eleita e empossada.

A programação foi aberta com uma cerimônia inter-religiosa com o Rabino Sérgio Margulies, da Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro; o Reverendo Alcio Braz, irmão da Ordem Budista dos Hospitalários do Darma; o Babalorixá Márcio de Jagun, coordenador da Diversidade Religiosa do Município do Rio de Janeiro; o Pastor Téo Elias, da Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói; e o Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta.

Compromisso

O presidente Josier Vilar iniciou seu discurso agradecendo a presença dos convidados e dos líderes religiosos, “que nos brindaram com esse lindo ato inter-religioso”. Ele destacou, entre outros aspectos, o papel e o compromisso da ACRJ nesses próximos dois anos.

Josier Vilar se comprometeu a apoiar o poder público no esforço de recuperar a cidade e o Estado. “Estejam certos, governador e prefeito, que o Governo do Estado e a Prefeitura encontrarão na ACRJ todo o apoio que necessitarem na construção desse renascer de nossa cidade e Estado”, afirmou.

Relação entre os governos nos seus diversos níveis

Encerrando a cerimônia, o governador Cláudio Castro chamou a atenção sobre a relação entre os governos nos seus diversos níveis e a Associação Comercial. “O Rio de Janeiro vem adquirindo uma maturidade política muito grande, em relação a outros estados. Apesar das diferenças o Rio vem ganhando a capacidade de exercer o diálogo acima de tudo. Isso é muito interessante porque quando a gente constrói um processo de diálogo quem ganha é a sociedade. Quem muda de verdade uma sociedade não é a política, mas sim quem gera emprego e renda, que é o empresário, o empreendedor. A nova sociedade em que vivemos espera governos servidores, que trabalhem pelas pessoas”, concluiu.