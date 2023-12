Possíveis irregularidades agitam “eleições” no EC Miguel Couto

O fim de semana pegou de surpresa uma boa parte dos sócios do Esporte Clube Miguel Couto. Não só a maioria dos associados, mas, principalmente, membros do Conselho Deliberativo do Tricolor Iguaçuano. O motivo, foi a eleição que aclamou Clébio Jacaré (foto) como o novo presidente do clube.

O problema de tudo é a forma que foi realizada a eleição. Segundo Clébio, através de suas redes sociais, tudo foi legalizado e dentro da lei, mas segundo a maior parte do conselho, não. Clébio é associado desde 2021, quando recebeu o título de sócio do então presidente Carlos Eduardo Moreira da Silva, o Carlinhos Presidente, herança de seu finado irmão. Em suas redes sociais Carlinhos publicou:

“Clube tem que frequentar, Clébio ajudou a reforma do campo em 2021 e se tornou associado com o título do meu finado irmão por reconhecimento pelo seu gesto. Agora fará uma gestão profissional para ajudar nosso amador Miguelão”, postou.

De acordo com a oposição, as eleições no EC Miguel Couto ocorre de três em três anos, e o atual presidente, misteriosamente, antecipou para este ano. Outro fato, é que o pleito teria de ser realizado na primeira quinzena de outubro de 2024, e não na segunda quinzena de novembro de 2023.

Outra irregularidade apontada pela oposição, é que não houve por parte da presidência a divulgação das eleições através de Editais de Convocação, que, segundo o estatuto do clube, tem que ser publicada em veículos de grande circulação na cidade de Nova Iguaçu.

Segundo foi apurado, várias irregularidades administrativas foram cometidas para a eleição, comentada pelos associados como “misteriosa e política”, de Clébio Jacaré. Tais situações citadas pela oposição fez a primeira baixa na possível nova administração. Pastor Mauro, que aparace em um vídeo vinculado no último domingo como vice-presidente, veio a público no dia seguinte informar que estaria desistindo do cargo.

Observando o estatuto do Esporte Clube Miguel Couto, as eleições realizadas no último domingo, não estava de acordo os seguintes parágrafos:

2º- Atendidos os objetivos deste artigo, no prazo máximo de 48 horas, o presidente do Conselho Deliberativo designará imediatamente a data da realização das eleições de que trata o Artigo 59.

No capítulo 8 da Assembleia geral

-De três em três anos, na segunda quinzena de outubro e sessenta dias, pelo menos, após a publicação da Ata definitiva de que trata o Artigo 62, deste Estatuto, na data marcada pela junta a que se refere o mesmo Artigo, reunir-se a em Assembléia Geral de os sócios não empreendidos nas referências IV, IX, X e XI do Artigo 10, em pleno gozo de seus direitos sociais exixtentes até 1 (um) ano antes do dia anterior a verificação disposta no Artigo 62 para o fim exclusivo de:

–Para o que dispos o Artigo anterior, na segunda quinzena de agosto do ano correspondente ao das eleições reunir-se-ao os Presidentes do Conselho Deliberativo, Fiscal e Administrativo e assim, constituirão uma Junta Deliberativa para o fim especial de promover a revisão e apurar o número total de sócios elegíveis, agrupando-os conforme suas categorias, com as respectivas nacionalidades e anunciar o número dos Conselheiros a serem eleitos.

–Apurados os resultados das eleições, serão proclamados os eleitos, que tomarão posse na primeira semana da segunda quinzena do mês de dezembro subsequente, em sessão solene presidida pelo Presidente da Assembléia Geral, cujo ato incluirá a transmissão dos respectivos cargos.

–A ata dos trabalhos da junta constituída de acordo com este artigo, com a especificação de suas resoluções, será afixada no quadro de editais da Secretaria do Clube, com aviso pela imprensa, para ciência dos sócios interessados e para que possa qualquer sócio, dentro dos cinco dias subsequentes , impugná-la quando a mencionada classificação. Nesse caso o sócio impugnante formulará seu protesto por escrito, sendo-lhe facultado para tal fim examinar os livros e assentamentos do Clube referentes a matéria. O impugnante indicará nas suas alegações os lançamentos em que sejam baseados juntando os documentos que forem necessários.

A oposição está recolhendo abaixo assinado e programando a convocação de nova eleição, para a data correta e que está no Estatuto do clube. No próximo domingo (3), ocorrerá uma reunião da oposição na porta da sede do Esporte Clube Miguel Couto. O grupo da oposição dará entrada no Ministério Público para que ocorra uma investigação das irregularidades ocorridas na eleição.

Clébio Jacaré, o novo presidente, através de suas redes sociais, convocou os associados para uma Assembléia onde se apresentará aos sócios do Tricolor Iguaçuano. Confrontado sobre as possíveis irregularidades, Clébio respondeu a uma internauta:

“Todos os trâmites a n[ivel de mudança de diretoria foram realizadas pela gestão anterior! Antes de qualquer mudança no clube para que houvesse essa Assembléia Geral Extraordinária, foi feita uma convensão por meios legais. Se estão preocupados como filiados, esperem, pois essa mudança será muito benéfica, e vocês todos desfrutarão dessas melhorias”, respondeu.