Possíveis restos humanos são descobertos entre os destroços de submarino, informam autoridades

Destroços resgatados do submarino Titan foram levados à terra

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (28) que possíveis restos humanos foram encontrados nos destroços do submarino Titan, que implodiu na semana passada no Atlântico Norte.

A embarcação levava cinco pessoas aos destroços do Titanic, que está a cerca de 3.800 metros de profundidade, a uma distância de 600 quilômetros da costa do Canadá. Destroços resgatados do submarino Titan foram levados à terra. As equipes descarregaram o material no porto da cidade de St. John’s, em solo canadense.

Em 1912, o Titanic saiu da Inglaterra com destino aos Estados Unidos. Mais de 1,5 mil das cerca de 2,2 mil pessoas morreram após o acidente. A embarcação bateu em um iceberg. Na época havia telefonia sem fio, mas integrantes do comando do navio teriam ignorado alertas sobre blocos de gelo.

Um dos sobreviventes foi o marinheiro Frederick Fleet. Anos depois do acidente, ele disse que não tinha binóculos dentro do navio – o equipamento estava em um armário trancado, e as chaves haviam sido entregues a um oficial que não estava a bordo do navio. Responsáveis pelo comando do navio observavam gelos a olho nú. A escuridão no mar também teria dificultado a visualização do iceberg.

Análise do material encontrado

Especialistas conduzirão uma análise formal do material encontrado, segundo as autoridades.

Jason Neubaue, que lidera as investigações afirmou em um comunicado que as evidências fornecerão aos investigadores informações críticas sobre a causa dessa tragédia.

“Ainda há muito trabalho a ser feito para entender os fatores que levaram à perda catastrófica do Titan e ajudar a garantir que uma tragédia semelhante não ocorra novamente”, afirmou ele.

Os pedaços da embarcação servirão agora para a investigação que tentará encontrar as causas e condições da implosão.

As fotografias das peças sendo descarregadas mostram pedaços do submarino cobertos por lonas.

Segundo os especialistas envolvidos no caso, as partes do Titan que eram feitas de fibra de carbono estilhaçaram durante a implosão.

O inquérito principal será conduzido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos – que liderou também os trabalhos de busca – e terá auxílio do Canadá e da França, que também participaram nas operações com navios, aviões e sondas. (com informações do g1)