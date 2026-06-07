Possível delação de Rodrigo Bacellar estremece bastidores da política no RJ

Bacellar promete revelar detalhes de supostos esquemas que envolveriam Educação e Fazenda na gestão do então governador Cláudio Castro

A possível delação de Rodrigo Bacellar já provoca movimentação nos bastidores da política fluminense. Preso há pouco mais de dois meses e sem perspectiva imediata de reverter sua situação jurídica, o ex-deputado teria decidido colaborar com a Polícia Federal. As informações são do Agenda do Poder.

Segundo a apuração, Bacellar promete revelar detalhes de supostos esquemas que envolveriam as secretarias de Educação e de Fazenda durante a gestão do governador Cláudio Castro.

Um esboço da delação já teria sido preparado para uma avaliação preliminar das autoridades policiais. Entre os anexos, há um capítulo dedicado à origem dos recursos que teriam sido usados no pagamento de mesadas a parlamentares ligados ao seu grupo na Alerj.

Trânsito relevante

Bacellar também promete detalhar sua relação com o ex-secretário de Governo André Moura, personagem com trânsito relevante no Palácio Guanabara e na articulação política do estado.

Até agora, ainda não há acordo sobre o valor que seria devolvido aos cofres públicos. A estimativa nos bastidores é que a quantia possa chegar a cerca de R$ 300 milhões.

Caso seja aprovada, a delação tem potencial para provocar um efeito dominó na política do Rio de Janeiro. O alcance das informações, se confirmado, pode atingir parte expressiva da classe política fluminense e abrir uma nova crise no entorno do governo estadual.