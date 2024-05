Postos de saúde de São João de Meriti atendem aos sábados

A USF do Gato Preto terá consultas com dentista/Divulgação

Um serviço inédito de Saúde está disponível para a população de São João de Meriti desde o dia 4 de maio. A prefeitura decidiu abrir aos sábados, das 8h às 13h, alguns postos de saúde da cidade para atender, por livre demanda, a população.

O objetivo é ampliar o acesso do cidadão aos serviços da Atenção Básica. Neste sábado (18), seis postos estão escalados para abrir as portas.

Os serviços disponíveis são: médico clínico, atendimento de enfermagem e hiperdia, preventivo e imunização com todas as vacinas do calendário pediátrico, do adolescente e do adulto.

Não é necessário marcar a consulta para ser atendido. A Unidade de Saúde da Família Salvador José de Lima (Gato Preto) também terá consultas com dentista.

Os postos são:

USF Salvador José de Lima (Gato Preto) + Odontologia

USF Vila Norma

USF Everaldo de Almeida Freire (Coelhão)

USF Parque Alian

USF Vila União

USF Parque Araruama