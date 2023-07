Pré-candidato à Prefeitura de Queimados tem saúde e segurança como prioridades

Policial militar por formação, Fábio Sperendio é o novo rosto da política do município da Baixada Fluminense marcado por mazelas, principalmente em áreas que exigem prioridade

Da infância pobre, Fábio Sperendio aprendeu valores e formou seu caráter tendo

como base respeito, admiração e carinho ao próximo. Hoje, o sargento da Polícia Militar tem a certeza que qualidade de vida é item inegociável e precisa ser priorizado em qualquer esfera da política e da sociedade.

Foi por essa razão que ele aceitou o desafio de ser pré-candidato a prefeito de

Queimados, na Baixada Fluminense. No município, Fábio executa ações que

ajudam as pessoas na saúde. Sua iniciativa já auxiliou na realização de cerca de

20 mil atendimentos na área em parceria com o prefeito de Belford Roxo, Wagner

dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos).

Ele defende que os queimadenses mereciam ser atendidos dentro do município que

tem condições de construir equipamentos de saúde para amparar a população.

“Em Queimados não tem estrutura na área da Saúde; essas pessoas foram

atendidas em Belford Roxo”, resumiu o militar, que se formou no 23º BPM (Leblon), serviu no 39º BPM (Belford Roxo) e em além de outros batalhões.

Sperendio acredita que o esporte, através de projetos sociais, transforma a vida

das pessoas. O queimadense merece ter qualidade de vida. Saúde e segurança

pública são os principais marcadores das minhas iniciativas”, disse em tom de

orgulho por ter nascido na Maternidade Bom Pastor, que já foi referência no

município.

Ser político não era sonho

Fábio afirmou ser um defensor de todo aquele que precisa e que o sonho realizado

se transformou em vocação. Entretanto, enfatizou que nunca pensou em ser

político, mas que sempre se empenhou em cuidar de quem precisa.

“O potencial econômico que a cidade pode ter, pela sua localização privilegiada,

pelo povo que nela vive, alegre, trabalhador (…), aliado ao amor por Queimados e

pelas pessoas que vivem nela, fortalecem e trazem esperança e ânimo para uma

caminhada rumo a uma lugar melhor para todos que escolheram viver nela!”, destacou.

Guru político

Sperendio tem como guru político, o prefeito Waguinho, sua referência como um

grande pai que o coração aprendeu a admirar e a amar. “Ele segue trabalhando

para mudar a vida das pessoas. Aprendo com ele todos os dias e, após essa

convivência, percebo que sou um ser humano melhor. Deus tem sido rigoroso nas

missões que me entrega, mas generoso nos resultados”, finalizou.

Por Antonio Carlos, Hora H.