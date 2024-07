Pré-candidatos se mobilizam para selar apoio de evangelicos da Assembleia de Deus do RJ

O ato reuniu pastores dos 92 municípios do estado

Um movimento de beija-mão para selar apoio de lideranças religiosas da

Assembleia de Deus em Madureira, na Zona Norte do Rio, reuniu, na última terça-

feira (2), pastores dos 92 municípios do estado e políticos, como o ex-governador

Luiz Fernando Pezão (MDB), pré-candidato a prefeito de Piraí, e o Delegado Felício

Laterça (PP), que está com a pré-candidatura nas ruas para a Prefeitura de Macaé.

Segundo o jornaista Ricardo Villa Verde, do Agenda do Poder, o evento foi

comandado pelo bispo Abner Ferreira, presidente da Assembleia de Deus em

Madureira. O prefeito Eduardo Paes (PSD), que disputa a reeleição na Capital, já

havia participado de um encontro anterior com o bispo, na comemoraçãos dos 100

anos da Assembleia de Deus.

Foram realizadas orações e pedidos de bênçãos aos fiéis presentes e aos pré-candidatos, que estão utilizando fotos da reunião em suas redes sociais para atrair votos evangélicos.