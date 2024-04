Preço das passagens aéreas recua 31,2% no 1º trimestre deste ano

No 1º trimestre de 2024, o custo das passagens caiu 31,21%

Os preços cobrados por passagens aéreas apresentaram um queda de 9,14% em março. O recuo do item contribuiu para a desaceleração da inflação no mês, com impacto negativo (-0,07 ponto percentual). No 1º trimestre de 2024, o custo das passagens caiu 31,21%. Quando se leva em conta a variação acumulada dos 12 meses, no entanto, subiu 18,65%.

Na última terça-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre os valores das passagens aéreas durante o lançamento do programa “União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais”, em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

“Parabéns, prefeitos e prefeitas, pelo sacrifício de vocês saírem das cidades de vocês, virem para cá em um tempo em que as passagens de avião estão muito caras, muito caras”, disse Lula.

Em dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os preços cobrados por passagens aéreas “preocupam” o governo.