Prédio onde funcionava a Rádio Tupi desaba na Zona Norte do Rio

Um prédio em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, desabou na manhã desta quinta-feira (18. O espaço, que já serviu como sede da emissora Super Rádio Tupi, caiu parcialmente e acabou afetando uma casa ao lado, onde estava uma mulher de 86 anos e sua cuidadora. A idosa precisou ser resgatada pela janela de sua residência, depois que os escombros fecharam a passagem do corredor de sua casa.

A vítima-que, segundo relatos, não anda, foi identificada como Maria de Fátima Costa. Ela deixou o local, na Rua Fonseca Teles, em uma ambulância do Corpo de Bombeiros por volta das 11h50. Ainda não há informações a respeito de seu estado de saúde.

De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, técnicos foram acionados ao local e identificaram “que o imóvel já estava sendo demolido sem autorização prévia” dos órgãos públicos. A Rua Fonseca Teles chegou a ser interditada temporariamente pela manhã, mas já teve o tráfego liberado. Um edifício de seis andares ao lado do prédio foi interditado para vistorias.

A Rádio Tupi informou que já não usava o espaço desde o ano passado e que está em contato com as autoridades “para prestar qualquer esclarecimento e assistência necessários em caso de algum dano”. Já a Subprefeitura do Centro do Rio disse que a empresa que realizava as obras no local tinha licença para construções no espaço, mas não para demolição.