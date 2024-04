Prefeita de Japeri é suspeita de fraude em licitação e organização criminosa

Onze mandados de busca e apreensão miram Fernanda Ontiveros (PT) e outros membros da prefeitura do município da Baixada Fluminense

O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil realizaram uma operação

contra suspeitos de fraude na Prefeitura de Japeri, na Baixada Fluminense, na

manhã desta quinta-feira (11). O principal alvo da ação é a prefeita Fernanda Ontiveros (PT). Na casa da chefe do Executivo, os agentes apreenderam documentos e R$ 30 mil.

Durante a ação, os policiais encontraram 2 fuzis, 2 pistolas e 1 revólver na casa do

ex-secretário de Governo, Francisco Nacelio da Silva. Ele conduzido para a Cidade

da Polícia e liberado, após ser constatado que as armas eram legalizadas.

De acordo com o MPRJ, licitações feitas pela prefeitura apresentam indícios de que

estão sendo feitas com documentos fraudados. As concorrências são para obras de

praças e espaços públicos e manutenção de prédios escolares e da Secretaria de

Saúde da cidade.

Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão expedidos pelo 3º

Grupo de Câmaras Criminais nos municípios de Japeri e Nova Iguaçu, na Baixada

Fluminense, e na Ilha do Governador em endereços de agentes públicos e privados,

além de pessoas jurídicas. Na ação, os policiais apreenderam 32 celulares, dois

tablets, 10 notebooks, 16 pen-drives, uma CPU, um DVR e quatro HDs, além de R$

62,5 mil e US$ 20,6 mil.

Os crimes investigados são: crimes em licitações, falsificação de documentos e

organização criminosa. O nome da operação, Fictus, significa falso em latim.

Políticos com foro privilegiado

A investigação aponta suspeita de crimes praticados por políticos com foro

privilegiado por prerrogativa de função e, por esse motivo, quem conduz a

investigação é o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos.

A ação contou com participação de promotores de Justiça, agentes da CSI/MPRJ,

delegados e policiais civis, além de oficiais de Justiça do TJRJ. E ainda da

Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ); do Grupo de Atuação

Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ); e da Polícia Civil,

por meio da Coordenadoria de Investigações de Agentes com Foro (Ciaf).