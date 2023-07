Prefeito acompanha obras em andamento em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Waguinho andou pela Vila Magalhães e acompanhou o trabalho da construção de uma caixa e colocação de manilhas

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, acompanhou o andamento de obras nos bairros Magalhães, Bela Vista, Vila Heliópolis, Nova Aurora e Babi. Ao lado de uma comitiva composta por autoridades e lideranças locais, o prefeito visitou as obras de drenagem, saneamento e pavimentação que contemplam diferentes regiões no município.

Durante todos os trechos percorridos, o prefeito Waguinho atendeu moradores e acompanhou o trabalho de saneamento, drenagem de águas pluviais, inclusão de manilhas, pavimentação, construção de calçadas, colocação de meios-fios, manutenção e modernização da iluminação pública, em diversas ruas visitadas. As obras mais importantes vão conter o problema crônico de alagamento que assola pontos específicos nos bairros.

Missão principal de transformar a vida dos cidadãos

De acordo com o prefeito Waguinho, as melhorias fazem parte da missão principal de transformar a vida dos cidadãos belforroxenses. “Nosso propósito de levar dignidade para todas as famílias continua com força total. Temos equipes engajadas nas obras de infraestrutura em locais que antes eram esquecidos e invisíveis aos olhos de antigas gestões municipais”, ressaltou. “Seguimos firmes e fortes para garantir que a região cresça e se desenvolva com essas melhorias”, completou Waguinho.