Prefeito de Arraial do Cabo deixa o PL e entra no PSD de Eduardo Paes

Movimento fortalece a presença do partido na Região dos Lagos

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, oficializou nesta segunda-feira (15) sua filiação ao PSD, encerrando sua passagem pelo PL. O movimento consolida uma aproximação política que vinha sendo construída nos últimos meses com o grupo liderado por Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Governo do Estado.

O ato aconteceu na sede estadual do PSD, na capital fluminense, e contou com a presença de Eduardo Paes, do presidente estadual da legenda, o deputado federal Pedro Paulo, do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e da deputada federal Laura Carneiro.

A entrada de Marcelo Magno é vista como um reforço importante para o PSD na Região dos Lagos. O prefeito comanda uma das cidades mais conhecidas do litoral fluminense e é apontado como uma das lideranças políticas com peso na região.

A filiação não chega a surpreender quem acompanha a movimentação política no estado. Nos últimos meses, Marcelo Magno e Eduardo Paes apareceram juntos em agendas públicas em Arraial do Cabo, em encontros que já indicavam uma possível aliança para as eleições de 2026.

Prefeito diz que decisão mira o futuro

Após oficializar a filiação, Marcelo Magno divulgou uma mensagem em que procurou explicar a mudança partidária. Ele afirmou que a decisão foi tomada com foco na administração municipal e no futuro de Arraial do Cabo. “Hoje anuncio minha filiação ao PSD, uma decisão tomada com responsabilidade, serenidade e, acima de tudo, pensando no futuro de Arraial do Cabo.”

O prefeito também fez agradecimentos ao período em que esteve no PL e evitou apresentar a troca de partido como rompimento pessoal com antigos aliados. “Tenho profunda gratidão pela trajetória construída até aqui, pelas parcerias, pelos aprendizados e por todos aqueles que caminharam ao meu lado ao longo dos últimos anos. Cada etapa foi importante para que pudéssemos alcançar conquistas que transformaram a nossa cidade e melhoraram a vida da população.”

Na mensagem, Marcelo Magno procurou afastar a ideia de que a saída do PL tenha sido motivada por disputa ideológica. O prefeito afirmou que a mudança busca ampliar canais de diálogo e criar novas oportunidades para o município.

“Essa não é uma decisão baseada em disputas ideológicas ou em divisões políticas. É uma decisão baseada naquilo que sempre norteou a minha vida pública: trabalhar por Arraial do Cabo e buscar as melhores oportunidades para o nosso município.”