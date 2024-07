Prefeito de Barra do Piraí que defendeu castração de mulheres agora ofende juíza

Esteves chegou a ser expulso do partido por misoginia

Polêmico por suas declarações, o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves (MDB),

que ano passado ganhou as manchetes por sugerir castrar as mulheres da cidade

que administra, no Su Fluminense, agora decidiu atacar uma juíza. Em um evento

de lançamento da pré-candidatura a vereadora de uma aliada, ele xingou a

magistrada de “doida, xiita e petista”.

“Eu tinha multa de 50 mil reais pra tirar aquele avião de lá, diária. A juíza aqui, uma

doida de uma juíza, xiita, petista, ela deu uma multa de 50 mil reais”, afirmou o

prefeito atraindo risos de alguns participantes da reunião.

As ofensas foram direcionados à juíza Anna Carolinne Licasalio da Costa, que em

2022 proibiu a Prefeitura gastar cerca de R$ 1 milhão para desmontar, transportar

para a cidade e montar um avião Boeing 727-200 na praça principal do distrito de

Ipiabas. O prefeito recorreu ao Tribunal de Justiça e conseguiu reverter a decisão,

mas a ação continua tramitando.

Multa diária

A juíza estipulou multa diária de R$ 50 mil a ser convertida ao Fundo previsto pela

Lei Federal 7.347/85 que trata das ações judiciais por danos ambientais. A polêmica obra, que cortou dezenas de árvores e descaracterizou a praça acabando com uma quadra esportiva, continua inacabada.

Esteves foi expulso do Solidariedade em setembro de 2023, acusado de desrespeito às mulheres, depois de defender na inauguração de uma estrada a castração de meninas. “O que não falta em Barra do Piraí é criança. Cadê o Dione (secretário de Saúde)? Tem que começar a castrar essas meninas. Controlar essa população. É muito filho, cara”, disse o prefeito.