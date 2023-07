Prefeito de Belford Roxo acompanha obras e anuncia pacote de melhorias no Bom Pastor

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou as

obras de construção da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bom Pastor. Ao lado de uma comitiva de secretários e autoridades municipais, o prefeito fiscalizou os últimos detalhes para inaugurar a unidade no bairro.

Durante a visita, o prefeito Waguinho anunciou benfeitorias que serão concluídas no bairro. “Estamos empenhados na entrega dessa nova unidade para os moradores

da região. Em breve, receberemos a equipe técnica do Ministério da Saúde para

alinhar os últimos detalhes antes da inauguração”, afirmou Waguinho. “Assim que

inaugurada a nova UPA, vamos iniciar as obras de uma praça completa com lazer,

esporte e entretenimento garantido no espaço físico da antiga UPA Bom Pastor. É

mais um sonho se realizando”, completou Waguinho, que revelou que o campo do

Sucata também será totalmente revitalizado a pedido de moradores.

De acordo com o prefeito, as ruas dos arredores da nova UPA Bom Pastor já foram

drenadas e saneadas, e receberão o asfaltamento e a iluminação de led. “O trabalho

está a todo vapor para transformarmos a cara do bairro. Esse pacote de melhorias

vai contribuir bastante com a qualidade de vida das famílias da região”, acrescentou

Waguinho.

Projeto com drenagem, saneamento e pavimentação

Na sequência, o prefeito Waguinho também visitou a Rua Confiança que receberá

um projeto completo com drenagem, saneamento, pavimentação asfáltica, novas

calçadas e iluminação. As obras vão ajudar o escoamento das águas da chuva com

a troca das manilhas da via.

O morador há 40 anos no bairro Bom Pastor e aposentado, Jorge Ricardo, de 64

anos, foi atendido pelo prefeito durante a visitação. “Meu bairro precisa dessa

atenção, agradeço pelas novidades que vão evitar transtornos e prejuízos. A

realização de obras e serviços é uma marca dessa gestão”, finalizou Jorge, ao lado

dos netos.