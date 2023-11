Prefeito de Belford Roxo anuncia obras de asfaltamento no bairro Malhapão

Trabalhando para dias melhores. O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos

Carneiro, o Waguinho, visitou cerca de 15 ruas que tiveram obras de saneamento e

receberão a imprimação asfáltica, no bairro Malhapão (antiga Granja), na região do

Wona. Acompanhado da primeira-dama e deputada-federal, Daniela do Waguinho,

lideranças locais e autoridades municipais.

Na manhã que reuniu moradores do bairro, o prefeito Waguinho reforçou que será

iniciada uma segunda etapa de obras no local, com os últimos ajustes no

saneamento e a chegada do asfalto. “São muitas melhorias que estamos realizando

na região e o progresso vai continuar acontecendo”, comentou. “Esse é o nosso

compromisso. Todas as demandas que a população precisa e merece serão

colocadas em prática”, completou o prefeito Waguinho, ao lado do secretário

municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Qualidade de vida

A primeira-dama e deputada-federal, Daniela do Waguinho, participou da comitiva

que visitou a região. “Faço questão de estar presente, seja percorrendo as ruas da

cidade ou ouvindo as demandas das famílias. Já avançamos muito em infraestrutura e vamos seguir incansáveis para garantir mais qualidade de vida à todos belforroxenses”, resumiu Daniela, principal responsável por encaminhar recursos federais utilizados em benfeitorias na cidade.

O comerciante e morador do Malhapão, Reginaldo Soares, 64 anos, relatou que a

região precisava de cuidados. “O bairro está ficando de cara nova com a chegada

das obras. Acredito que quando o asfalto cair vai ficar ainda melhor”, resumiu

Reginaldo.