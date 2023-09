Prefeito de Belford Roxo e deputada federal visitam obras de cobertura do canal de Sargento Roncalli

A Prefeitura também fará obras de drenagem, saneamento e pavimentação na localidade conhecida como Deserto do Roncalli e no bairro Vila Verde

O canal do bairro Sargento Roncalli está sendo coberto. O prefeito de Belford Roxo,

Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e a deputada federal Daniela do

Waguinho visitaram a localidade. A Prefeitura também fará obras de drenagem,

saneamento e pavimentação na localidade conhecida como Deserto do Roncalli e

no bairro Vila Verde. O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços

Públicos, Matheus Carneiro, e o presidente da Câmara Municipal, Armandinho

Penélis, acompanharam o prefeito e a deputada.

A cobertura do canal de 450 metros propiciará a construção de uma área de lazer

equipada com academia ao ar livre e brinquedos. O primeiro trecho contemplado é

na avenida Subtenente Manoel Henrique da Cunha Rabelo.

União importante

“A união da Prefeitura com a Câmara possibilita avanços no município. Temos

também a deputada federal Daniela do Waguinho trabalhando firme em Brasília e

trazendo recursos para Belford Roxo. Esse canal sempre foi um tormento para os

moradores, que agora ganharão uma área de lazer”, sentenciou Waguinho.

“Conheço bem o Roncalli e sabemos que o bairro está mudando com os trabalhos

feitos pela Prefeitura. O prefeito Waguinho sabe das necessidades da população”,

completou Daniela.

Área de lazer

O casal Augusto Machado, 85 anos, e Benedita da Conceição Machado, 79,

cumprimentou o prefeito e a deputada. “Moramos aqui há 40 anos e meu sonho era

ver esse canal coberto. De quebra, ganharemos uma área de lazer”, disse Augusto.

“É só o início, mas está ficando muito bonito”, completou Benedita.