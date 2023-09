Prefeito de Belford Roxo e deputada visitam obras no bairro Jardim Gláucia

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e a deputada

federal Daniela do Waguinho visitaram o bairro Jardim Gláucia. Acompanhados

pelos vereadores Nuna, Rodrigo com a Força do Povo, Nelci Praça e Vitor do Gelo,

eles percorreram ruas do bairro para verificarem o andamento das obras.

Waguinho começou a visita pela Rua Ptolomeu, que foi asfaltada recentemente. Ao

lado da deputada federal Daniela do Waguinho, secretários e vereadores, Waguinho

conversou com moradores e anunciou mais melhorias para a região.

Na Rua Nabucodonosor, que está sendo pavimentada, Waguinho destacou que o

bairro ganhará ainda este ano uma escola e uma creche. O prefeito enfatizou que

muitas obras estão sendo executadas com recursos próprios (arrecadação

proveniente de IPTU, ISS e do Fundo de Participação dos Municípios), além de

verbas do Governo Federal.

“Estamos construindo no bairro uma escola e uma creche. Agora vamos licitar obras

para uma grande praça. A deputada federal Daniela do Waguinho conseguiu este

ano R$ 60 milhões de emendas ” frisou o prefeito, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro. “Estamos visitando

bairros e ouvindo as demandas da população para vermos as necessidades. As

emendas que consegui são para saúde, educação, e assistência social, entre outras

áreas”, completou a deputada federal Daniela do Waguinho, que é vice-líder do

Governo Lula no Congresso Nacional.