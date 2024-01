Prefeito de Belford Roxo e integrantes do governo federal alinham tópicos para visita de Lula

Durante a reunião virtual, o prefeito Waguinho destacou que o município está com tudo organizado para a visita do presidente/Rafael Barreto/PMBR

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, se reuniu

virtualmente nesta terça-feira (30), em seu gabinete, com integrantes do cerimonial da Presidência da República para alinhar os últimos detalhes da visita do presidente

Luís Inácio Lula da Silva no próximo dia 6 de fevereiro, quando irá inaugurar a

escola municipal Arthur Araújo Lula da Silva; lançar a pedra fundamental da nova

sede do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e do Hospital Oncológico, além

de receber um exemplar de material impresso com todos os projetos lançados pela

Prefeitura para as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A

reunião contou com a participação de secretários municipais e de representantes

do parque industrial de Belford Roxo. A previsão é que o presidente chegue em

Belford Roxo entre o meio-dia e 13h.

Durante a reunião foi debatido qual será o trajeto da comitiva, local e almoço e

horários de inauguração. Os integrantes do cerimonial pediram informações da

escola e do palco de 80 metros quadrados, que ficará no IFRJ, que acomodará as

autoridades. Waguinho destacou que a escola está pronta e terá telas de led de

100 polegadas nos lugares dos quadros. “A escola, o Hospital do Câncer e o IFRJ

são financiados com recursos federais que o presidente Lula liberou”, resumiu

Waguinho, acrescentando ainda que o Governo Federal, em virtude das enchentes,

liberou recursos para a construção de encostas. “Cadastramos uma série de obras de infraestrutura para o PAC. Na visita do presidente iremos entregar um material

impresso com todos os nossos pedidos”, completou Waguinho.

Outro ponto destacado na reunião é a visita do presidente ao parque industrial de

Belford Roxo. Há possibilidade de Lula e comitiva percorrerem rapidamente a área

para verificarem a possibilidade da instalação de novas fábricas, gerando assim

mais empregos para Belford Roxo.

Participaram da reunião os secretários Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em

Serviços Públicos); Paulo Sérgio Luna (Conservação)); André Rocha (Comunicação)

e Andrew Renato (Casa Civil); além dos representantes do parque industrial de

Belford Roxo: Ana Isabel dos Santos (gerente de relações industriais); Diogo

Augusto (analista de relações com comunidade); e Weverson Farias (gerente da

segurança).

Escola terá nove salas e telas interativas

A escola municipal Arthur Araújo Lula da Silva leva esse nome em homenagem ao

neto do presidente Lula, que faleceu aos 7 anos, em 2019. A unidade terá nove

salas climatizadas e telas interativas; laboratório de informática, biblioteca,

bebedouros, sala dos professores, coordenação, direção e secretaria; refeitório

amplo e banheiros; depósito; despensa; arquivo; cozinha; vestiários, quadra

poliesportiva coberta e rampa de acessibilidade. Um busto de bronze em

homenagem a Arthur será colocado no pátio.

A Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva é uma escola padrão que oferece

espaços planejados para leitura, vídeo, informática, lazer e conforto e segurança

para alunos e professores.

Escola técnica federal

Com mais de 500 mil habitantes, Belford Roxo conta com uma unidade do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que funciona no bairro São Bernardo.

A previsão de inauguração é para o segundo semestre. Além dos cursos existentes,

serão oferecidos ainda administração e logística, além de graduação em algumas

áreas. Os cursos atuais serão mantidos.

Atualmente, o Instituto oferece o curso técnico concomitante/subsequente em

produção de moda, os cursos de formação inicial e continuada em

empreendedorismo e gestão de negócios, desenvolvimento de produto têxtil e de

moda, adereços de carnaval, blogueiro(a) de moda, gestão de vendas e negócios

de moda, estamparia e tingimento artesanal e diversos cursos de extensão.

Obras do PAC

A Secretaria de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios já elaborou os

projetos que serão executados nas intervenções urbanísticas em diversos bairros,

como por exemplo, Shangrilá, Itaipu, Santa Tereza, Prata, Andrade de Araújo, São

Vicente e Bairro das Graças, entre outros. São obras de drenagem, esgotamento

sanitário, pavimentação, contenção de encostas (notadamente ao longo da Avenida

Joaquim da Costa Lima), restauração e dragagem do leito do rio Botas (trecho) e

construção de bacia, entre outras intervenções.

Parque industrial e Hospital Oncológico

Situado em uma área de aproximadamente dois milhões de metros quadrados em

Belford Roxo, o parque industrial de Belford Roxo desativou boa parte de suas

fábricas ao longo dos anos. Inaugurado pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek em

1958, o complexo chegou a gerar mais de dois mil empregos diretos, sendo boa

parte para moradores de Belford Roxo.

Atento ao desenvolvimento da cidade, o prefeito Waguinho estuda apresentar à

empresa uma proposta para reativar todo o parque industrial. A expectativa é gerar

mais de 500 empregos.

O projeto inicial do Hospital Oncológico no bairro Heliópolis prevê que a unidade

terá três centros cirúrgicos, enfermaria com 27 leitos; CTI (11 leitos); seis leitos de

unidade intensiva; sala de tratamento quimioterápico (20 leitos); sala de medicação

(4 leitos); sala de tratamento alternativo (14 leitos) e sala de observação (seis

leitos).