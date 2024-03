Prefeito de Belford Roxo entrega duas praças no Parque Suécia

Waguinho inaugurou os espaços de lazer André Luís de Amorim (Badeco) e Samara dos Santos

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou as praças André Luís de Amorim (Badeco) e Samara dos Santos, ambas no bairro Parque Suécia. A cerimônia contou com a presença da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, secretários, autoridades municipais e líderes locais.

A primeira praça a ser inaugurada foi a André Luís de Amorim, o Badeco, no Parque Suécia, que foi construída no campo do Rodo, um dos principais locais de diversão do bairro. Agora, a Prefeitura está entregando uma área de lazer mais ampla (2.658 metros quadrados) com campo de saibro, academia ao ar livre, pista de caminhada, bancos, iluminação de led, jardineira e mesas para jogos (dama e xadrez). Badeco morou por muitos anos no bairro e era muito querido no bairro. Ele morreu no dia 12 de maio de 2023, aos 54 anos.

O irmão do homenageado, Washington Amorim, ficou emocionado ao falar sobre a condecoração em nome de seu irmão. “Gostaria de agradecer imensamente ao nosso prefeito que olhou para esse lugar com carinho. Eu cresci com esse campo e ver hoje ele revitalizado é incrível. Certamente estão todos muito felizes por isso”, disse, finalizou Washington ao lado da mãe Francisca, muito emocionada.

Homenageada morreu aos 27 anos

Depois, o prefeito seguiu junto com sua comitiva para a Rua Parábola, onde inaugurou a praça Samara dos Santos. Ela ocupa uma área de 2.200 metros quadrados e propiciará uma vida mais saudável aos moradores da região, pois terá campo de areia, parquinho, academia ao ar livre, pista de caminhada, mesa, bancos e iluminação de led. No entorno da praça, a Prefeitura concretou cinco ruas para facilitar o acesso.

O pai de Samara, José Ivanildo, agradeceu a homenagem ao nome de sua filha. ” É uma honra para mim ter essa homenagem a minha filha. Pois ela sempre foi trabalhadora e corrida atrás dos objetivos. Nunca deixou nada faltar nada para a filha”, afirmou, lembrando que Samara morreu no dia 12 de fevereiro deste ano, aos 27 anos.

O prefeito Waguinho, enfatizou a importância de trazer essas duas praças ao bairro. “Hoje eu fico muito feliz de poder estar entregando essas lindas praças e mais feliz ainda de estar fazendo essas justas homenagens às famílias. Essas praças estão lindas e contam com vários equipamentos, onde todos poderão fazer uso. E tenho certeza que a população daqui irá adorar”, finalizou o prefeito, observado pelo secretário de Gestão e Inovação em serviços Públicos, Matheus Carneiro.

“Fico feliz de fazer parte dessa história”

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho declarou estar contente com o avanço de Belford Roxo em diversas áreas de lazer. “Daqui dessas praças eu tenho certeza que muitas pessoas fortalecem seu senso de união e amizade que perdurará durante bons anos. Fico feliz de fazer parte dessa história”, afirmou Daniela. “Eu só tenho agradecer ao prefeito Waguinho que muito nos ajuda nessa cidade. Antes a imagem de Belford Roxo, agora ela está linda e está revigorada”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, vereador licenciado e autor do projeto de indicação da construção das duas praças, Igo Menezes.

Entrega de 18 ruas urbanizadas no Jardim Anápolis

O prefeito Waguinho e a deputada-federal Daniela do Waguinho e comitiva fizeram a entrega de 18 ruas do bairro Jardim Anápolis, na quinta-feira da semana passada (14).

As vias receberam todo o trabalho de infraestrutura com drenagem, esgotamento sanitário até serem pavimentadas. As ruas contempladas são: Pinheiro Machado; General Vieira Neto; Jorge Ferreira; Carlos García; Moisés Printsak; Travessa Caicó; Macabira; Neide Simões; Beco Carlos García; Luís Noya; Mulungu; Tucum; Macabu; Coronel Délio Barbosa; Ana Printsak; Jackson Isis; Ester Wolfzon e Ponta Negra. No total, são cerca de 4 km de ruas. Das 18 vias, 17 foram asfaltadas, enquanto a Guapeva (170 metros), concretada.

Waguinho percorreu as ruas do bairro que receberam a comitiva em festa. “O Jardim Anápolis foi esquecido por muitos anos, mas agora é um bairro de cara nova. Continuamos o nosso trabalho de levar dignidade e transformar a vida dos belforroxenses para melhor”, afirmou o prefeito Waguinho.