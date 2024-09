Prefeito de Belford Roxo entrega mais uma unidade de educacão

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou na última nesta sexta-feira (13), a creche municipal Vereador Nilson de Souza, no bairro Vale das Mangueiras. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho realizaram a entrega de mais uma unidade de educação da cidade.

A nova creche é localizada ao lado da Unidade de Saúde da Família José Venâncio (Zé Cabeção) e tem capacidade para cerca de 100 alunos com idade de 3 a 5 anos. A creche possui duas salas de aula climatizadas (solário), secretaria, banheiro PCD, banheiro feminino (com dois vasos e um chuveiro), depósito, sala de professores, banheiro masculino, banheiro feminino, sala de direção, refeitório, cozinha e despensa.

O prefeito Waguinho destacou as melhorias realizadas na região. “É muito gratificante ver a educação crescendo no nosso projeto de cidade ao longo dessa gestão de quase oito anos. Isso é amor, carinho e cuidados com as nossas crianças. Na nova creche elas terão um local seguro e confortável para um pleno desenvolvimento”, comentou o prefeito Waguinho.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho ressaltou a importância da entrega. “Meu coração transborda de alegria em saber que Belford Roxo tem a educação como prioridade. Teremos cerca de 100 famílias contempladas com a nova creche, que é mais uma conquista da região”, frisou. “Seguiremos com todo esforço e dedicação para continuar a transformar a cidade em um lugar ainda melhor”, finalizou Daniela.

Comunidade escolar

O secretário municipal de Educação, Bruno Vinicius de Oliveira, pontuou sobre a nova unidade. “Tenho orgulho de participar de mais uma inauguração de unidade de ensino, que beneficiará não só as crianças, como também os responsáveis por elas. Vamos continuar trabalhando para contribuir pelo bem-estar de toda comunidade escolar”, concluiu Bruno.

A viúva do homenageado, Elisabete Souza, de 52 anos, esteve presente na cerimônia com muitos familiares. “Nosso querido Nilson tinha um sonho de acolher as crianças do bairro e lutava sempre para conseguir isso. Agradeço pelo reconhecimento desse legado, meu sentimento é de gratidão”, comentou Elisabete, cercada dos parentes, que se emocionaram no palco com as homenagens.

Sempre de bem com a vida

Natural de Bom Jesus do Itabapoana, município do norte do Estado do Rio de Janeiro, Nilson Silva de Souza foi vereador por dois mandatos em Belford Roxo, atuando com intensidade em diversas áreas para beneficiar sempre a população.

Casado com Elisabete Souza, Nilson teve sete filhos, 13 netos, oito bisnetos e um tataraneto. Bem-humorado e de bem com a vida, o ex-vereador era fã de Roberto Carlos e admirava a música “Eu quero apenas”, cujo refrão sempre cantava: “Eu quero ter um milhão de amigos / E bem mais forte poder cantar”. Nilson morreu no dia 13 de setembro de 2021 de causas naturais.