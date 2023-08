Prefeito de Belford Roxo fiscaliza unidades de saúde que receberão reformas

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, percorreu

unidades de saúde que receberão reformas e visitou a fase de finalização das obras

do novo Complexo de Saúde Parque dos Ferreiras.

Acompanhado de secretários e autoridades municipais, o prefeito visitou o Complexo Regulador de Nova Aurora e do Shangrilá, que respectivamente possuem um centro de imagem e um centro de fisioterapia. “Devido às fortes chuvas e ventos, a estrutura das duas unidades foram danificadas com infiltrações e outros estragos”,

comentou. “Os profissionais da saúde e a população merecem um espaço digno

para trabalhar e receber atendimentos, vamos sanar os problemas e reinaugurar as

unidades ampliando a qualidade dos serviços”, afirmou Waguinho.

Prestes a ser inaugurado

A comitiva do prefeito também visitou a finalização das obras do Hospital Infantil,

parte do Complexo de Saúde Parque dos Ferreiras (região do Lote XV), que está

aguardando a chegada dos aparelhos e equipamentos hospitalares para marcar a

inauguração. “Ainda este ano vamos entregar o Hospital Infantil e a Unidade de

Pronto Atendimento (UPA) do Complexo que vai atender milhares de famílias

belforroxenses e dos municípios vizinhos”, declarou.

“Trabalhamos todos os dias para priorizar pessoas e garantir uma saúde humanizada, acolhedora e modernizada”, completou Waguinho, que reforçou que os recursos federais estão sendo investidos em saúde, educação e assistência social na cidade.