Prefeito de Belford Roxo inaugura a praça Glória Leal em Bela Vista

Com 3.350 metros quadrados, o espaço tem campo de grama natural, academia da terceira da idade e parque infantil

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou a Praça Glória Leal Ferreira de Almeida, no bairro de Bela Vista, em Nova Aurora. Com 3.350 metros quadrados, a praça, que fica no Caminho do Jango, próximo à Escola Municipal Ayrton Senna, tem um campo de grama natural, academia da terceira da idade e parque infantil. A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, líderes locais e música ao vivo com o grupo União Nacional Artística Bandas e Fanfarras (Unabafa).

O prefeito Waguinho enfatizou as melhorias de infraestrutura que beneficiam a região. “O progresso chegou no nosso município. Nossa gestão não entrega apenas lindas praças como essa, mas também tem asfalto, creche, escola, unidade de saúde, para atender as famílias belforroxenses”, afirmou.

“Temos mais de 30 ruas sendo asfaltadas em Bela Vista, vamos construir uma UPA em Nova Aurora e uma escola para crianças especiais no bairro”, concluiu Waguinho, ao lado de Dona Ilda Barbário, de 71 anos, uma das moradoras mais antigas de Bela Vista.

A primeira-dama, deputada federal e atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ressaltou o trabalho de revitalização no bairro. “Esse é um momento de grande relevância, sempre me emociono nessas ocasiões especiais porque percebo a gratidão e felicidade em cada rosto”, revelou. “Seguimos juntos na luta para

contribuir com o desenvolvimento do município e realizando um trabalho incrível em todas as áreas”, finalizou Daniela.

Filhos da homenageada

Um dos filhos da homenageada, Tiago Leal, 36 anos, esteve presente com esposa e dois filhos para representar a família na justa homenagem. “É uma emoção grande estar nesse local onde eu cresci e viver esse momento me deixa até arrepiado. Muitas pessoas importantes para mim estão presentes hoje, é uma noite especial”, contou Tiago com o pequeno Luan, de 4 anos, no colo.

A aposentada e moradora de Bela Vista, Edith Félix, de 69 anos, prestigiou a inauguração levando o neto Enzo Gabriel para brincar na nova praça. “Esse espaço veio para garantir o divertimento das crianças e é uma alegria ter essa conquista para elas”, agradeceu Edith.

Grama sintética e pista de caminhada em Nova Aurora

Waguinho, inaugurou também a Praça Elza Duarte Alvarenga (Dona Elza), na localidade conhecida como Terra Branca, no bairro de Nova Aurora. O espaço de lazer e esporte possui 380 metros quadrados, um campo de grama sintética, um parque infantil, bancos e pista de caminhada.

O prefeito ressaltou que cada realização ajuda a desenvolver a região e transforma a vida dos munícipes. “Espero que vocês aproveitem essa linda praça, que revitalizou a área e agora será um novo espaço democrático para diversas atividades que todo mundo gosta”, pontuou. “Continuaremos a investir em obras que beneficiam a população e contribuem para a felicidade dos belforroxenses”, completou

Waguinho.

Simpatia que conquistava as pessoas

A homenageada Elza Duarte Alvarenga nasceu em Angra dos Reis, em 1952, e chegou à Baixada Fluminense aos 20 anos de idade, onde construiu sua família. Mãe de cinco filhos (Viveca Alvarenga, Vilclimar Alvarenga, Valéria Alvarenga, Gleice Alvarenga e Daniele Alvarenga), Elza, já morando em Belford Roxo, vendia salgados no bairro Nova Aurora para conseguir uma renda extra. Sua simpatia conquistava as pessoas por onde passava. Sempre preocupada com as pessoas, Elza fazia questão de ajudar quem precisasse. Avó de sete netos (Ingrid, Thairine, Alexsander, Alexandra, Michel, Otávio e Leandra, além da bisneta Isabela), Elza faleceu no dia 8 de janeiro de 2008, aos 56 anos, deixando uma profunda saudade.