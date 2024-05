Prefeito de Belford Roxo inaugura Centro de Reabilitação às Crianças com TEA

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou o Centro Especializado de Reabilitação às

Crianças Neuroatípicas, no bairro Piam, na localidade conhecida como Vila Joana. A

unidade será um espaço inclusivo para pessoas diagnosticadas com Transtorno do

Espectro Autista (TEA) e para as que necessitem de terapias multidisciplinares,

interdisciplinares e outras condições neurodivergentes.

Por meio das intervenções precoces (IP) com profissionais especializados, o centro

se empenhará em desenvolver a interação social, a comunicação e as habilidades

cognitivas e motoras. Tudo com o intuito de ser um local de inclusão e acolhimento,

equipado para oferecer todo o suporte, assistência e cuidados necessários com as

famílias neuroatípicas.

Tipos de atendimentos

O centro oferecerá diversos tipos de atendimentos como: sala de terapia

ocupacional, integração sensorial, psicomotricidade, fisioterapia, terapias

integrativas, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, musicoterapia, dentista,

neuropediatra, pediatria, clínica médica, nutricionista, serviço social, e muitos outros serviços. O centro também conta com uma quadra e um espaço com parquinho infantil.

O dia da inauguração contou com a presença de autoridades, lideranças municipais, além de várias mães de filhos neuroatípicos. Na oportunidade, a Prefeitura

Municipal organizou uma vacinação para as crianças que estão sem imunização.

Elas também ganharam algodão doce, pipoca e balões, e todas as mães

neuroatípicas presentes no evento receberam brindes (abafadores e cordões).

Exemplo para o Brasil

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou que o centro é a

maior de todas as inaugurações que o governo já fez. “Quero que esta unidade

sirva de exemplo para que todo o Brasil possa seguir o pioneirismo de Belford Roxo.

Quem tem uma criança neuroatípica sabe como é caro o custo desse tipo de

atendimento, mas aqui elas encontrarão a solução”, frisou. “Esse equipamento vai

ser uma ferramenta para salvar muitas famílias. E eu tenho muito orgulho de ter

acompanhado cada passo de todo esse trabalho, que é algo inédito”, concluiu o

secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho agradeceu a presença de

todas as mães que estiveram na inauguração. “Hoje essa entrega é um marco na

política pública da saúde de Belford Roxo, mas muito além, na vida daqueles que

entrarão por essas portas para serem atendidos de forma digna, respeitosa e com

muito amor”, afirmou.

“Hoje a gente está aqui, porque a deputada Daniela cobrou do início ao fim que esse espaço acontecesse. Então gostaria que todos os pais abraçassem esse equipamento, pois ele foi feito com muito apreço, capricho e carinho”, finalizou o secretário de Saúde, Christian Vieira.

Mães elogiam instalações

A garçonete, Bernadete de Lurdes, 45, ficou muito emocionada pela inauguração do

centro. “Não vejo a hora da minha filha ser bem cuidada pelos profissionais

maravilhosos que sei que temos por aqui. Nós, mães atípicas, precisávamos muito

disso e graças a Deus o centro foi inaugurado”, afirmou Bernadete ao lado sua filha

Nayara, 15.

A moradora do Nova Iguaçu, Aline Paula, 42, contou que essa é a realização de um

grande sonho. “Eu já fui em muitas clínicas particulares e quando comparo com a

estrutura daqui, não deve em nada. Tem tudo que é mais um pouco do que é

necessário para uma criança neuroatípica se desenvolver”, afirmou Aline, ao lado

do seu filho Kratos Coe, 4.