Prefeito de Belford Roxo inaugura creche no Bairro das Graças para 180 alunos

A educação ajuda a escrever a história do futuro. O Bairro das Graças ganhou uma

creche, inaugurada pelo prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o

Waguinho, acompanhado de uma comitiva de secretários municipais e lideranças

locais. A creche municipal Adriana Vitório Furtado tem capacidade para 180 alunos,

em dois turnos, com idades entre 2 e 5 anos. A unidade é composta por: quatro

salas de aula, banheiro triplo, banheiro PCD (masculino e feminino), refeitório,

cozinha, despensa, secretaria, sala de professores e sala da direção. O projeto de

indicação legislativa para a construção da creche e da vereadora licenciada e atual

secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati

Ervite.

De acordo com o prefeito Waguinho, os avanços seguirão para levar dignidade e

qualidade na educação. “Empenho, dedicação e realização. Somos comprometidos

com o trabalho e benfeitorias para o nosso povo”, frisou Waguinho. “Nossas

crianças precisam de oportunidades e a creche é o começo dessa jornada”,

completou Waguinho, que anunciou o início da construção de uma escola técnica

federal ainda esse ano.

A atual ministra do Turismo, deputada-federal e primeira-dama, Daniela Carneiro,

pontuou sobre a evolução da educação. “Nada resiste ao trabalho. Lutamos

diariamente para levar uma vida melhor e bem-estar para todas as famílias

belforroxenses. Queremos acolher todas as crianças e dar condições de um futuro

de sucesso”, reforçou Daniela.

Zerar a fila

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, ressaltou que a expectativa é

zerar a fila de espera na região com os bairros contemplados. “Inauguramos três

creches no mesmo dia. Entregamos ambientes totalmente novos, modernos,

aconchegantes, seguros e apropriados para o desenvolvimento de centenas de

crianças”, pontuou Denis.

“Essa é a marca da nossa gestão. O investimento na educação é real e simboliza

todo o nosso carinho e dedicação por um futuro ainda melhor do município”,

acrescentou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos,

Matheus Carneiro, acompanhado da secretária municipal de Assistência Social,

Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite.

A mãe da homenageada, Elisamar Vitório Furtado, de 64 anos, esteve presente

para representar a família ao lado do filho Everton Vitório. “É uma emoção muito

grande de ver essa creche linda no nosso bairro. Será uma lembrança eterna e feliz

em um lugar tão importante para a vida das crianças”, compartilhou Elisamar.

Homenageada trabalhou na área da Saúde

A homenageada Adriana Vitório Furtado nasceu em 1968 em Belford Roxo. Criada

no Bairro das Graças, ela foi batizada aos seis meses na Igreja São Jorge, bairro

da Prata. Estudou os ensinos fundamental e médio no Centro de Educação

Moderna (CEM), da saudosa professora Fernanda Bicheri, escola que formou

várias gerações de moradores locais e de diversos bairros.

Cristã e temente a Deus, se batizou aos 14 anos na Primeira Igreja Batista do Bairro

das Graças. Foi uma excelente filha, mãe, esposa e tia amada por todos seus

sobrinhos e netos. Profissional exemplar, trabalhou na linha de frente na área da

saúde na Policlínica Santa Maria onde trabalhou até seus últimos dias de vida.

Adriana Vitório Furtado morreu em 17 de dezembro de 2022 e deixou saudades em

familiares e amigos.