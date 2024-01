Prefeito de Belford Roxo recebe comitiva do Governo Federal para minimizar impactos das fortes chuvas na cidade

Uma comitiva do Governo Federal, liderada pelo ministro Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), visitou Belford Roxo nesta terça-feira (16-01). Ao lado do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, os integrantes visitaram os condomínios Babi 1, 2 e 3, no bairro Recantus (Babi). No gabinete do prefeito, em entrevista coletiva, os ministros reforçaram o apoio com benefícios sociais e preparação de planos emergenciais, preventivos e de assessoramento de equipes técnicas federais.



O prefeito Waguinho enfatizou que é o momento de união dos governos. “Nosso foco é recomeçar e levar dignidade às famílias em situação vulnerável. Estamos fortalecidos com o apoio de imediato do nosso presidente Lula”, pontuou. “Esse é um momento de acolhimento e assistência plena com a ajuda dessa força-tarefa”, completou Waguinho.

Municípios impactados

A ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) e o secretário João Paulo Capobianco (Meio Ambiente e Mudança do Clima) ressaltaram que Belford Roxo e os demais municípios impactados receberão assistência do governo federal em diversas frentes. “Precisamos ir além de salvar vidas e somar forças para atender de forma humanizada quem mais necessita”, resumiu Anielle. “É importante que o planejamento seja preventivo, assim como o entendimento dos cenários climáticos extremos”, acrescentou João Paulo, que reforçou sobre o mapeamento das áreas mais afetadas.



Estiveram presentes na comitiva: Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Thiago Pampolha (vice-governador), Wolnei Wolff (Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil), dentre outros representantes estaduais e federais.