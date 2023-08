Prefeito de Belford Roxo supervisiona obras do calçadão e novo esquema de trânsito no Lote XV

Novidades e benefícios para avançar. O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos

Santos Carneiro, o Waguinho, esteve acompanhando as obras do calçadão no

bairro do Lote XV. Ao lado de secretários e autoridades municipais, o prefeito

também supervisionou o novo esquema de trânsito que começou a operar nos

arredores das obras.

Waguinho destacou a importância do calçadão para os moradores do bairro Lote XV e região. “Nosso foco é completar o projeto o quanto antes e trazer um desenvolvimento pleno para todos. Os benefícios com a chegada do calçadão serão permanentes”, ressaltou. “Essa área será revitalizada recebendo um espaço dedicado para fomentar o comércio, com iluminação de led, bancos, parquinhos, e muito mais. Tudo isso feito com carinho e respeito”, concluiu Waguinho.

Alterações no trânsito

A nova circulação viária nos arredores das obras do calçadão já iniciou. As ruas

Neves Garcia, Noêmia Rodrigues de Macedo e a estrada Manoel de Sá, seguirão no

sentido Lote XV para o Vale do Ipê e Amapá. Enquanto isso, as ruas Mariana Lima,

Fernando da Costa e a estrada Manoel de Sá, são opções de acesso ao Lote XV.

O secretário municipal de Transporte, Marcelo Machado, pontuou sobre o sistema

de trânsito planejado para o bairro. “Fizemos algumas intervenções para dar fluidez

na circulação dos veículos. Vamos garantir a segurança viária da população com

agentes orientando condutores e pedestres durante todo o dia”, afirmou. “Vale

lembrar que as mudanças são de caráter excepcional para que tenhamos um

trânsito melhor na região”, completou Marcelo.

O locutor e morador do Parque dos Ferreiras, Diego Santos, de 40 anos, comentou

sobre o impacto positivo do calçadão. “Os moradores e comerciantes ganham em

conforto e comodidade para aproveitarem do novo espaço. As obras estão em ritmo

acelerado, não é fácil, mas quando estiver pronto será um sucesso”, frisou Diego.

A profissional de saúde e moradora do Lote XV, Rita Oliveira, 58, aproveitou para

agradecer pelas benfeitorias em todo o município. “O progresso é fruto de obras

como essa que transformam a vida de toda a comunidade. Com um passo de cada

vez, nós vemos a saúde, a educação e o lazer melhorarem”, declarou Rita.