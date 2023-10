Prefeito de Belford Roxo visita obras no Barro Vermelho

Mais asfalto, mais qualidade de vida. O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos

Santos Carneiro, o Waguinho, visitou as obras de asfaltamento no Barro Vermelho.

Ao longo do dia, equipes e maquinários finalizaram o recapeamento asfáltico de

cinco vias: as travessas 7, 25, 27 e 29 e a rua Oito.

Cercado de autoridades municipais e líderes comunitários, o prefeito Waguinho

enfatizou a transformação positiva do Barro Vermelho. “Reafirmamos o nosso

compromisso real com os moradores para modernizar e desenvolver a nossa

cidade”, afirmou.

“Finalizamos a primeira etapa de asfaltamento que contemplará mais de 40 ruas do bairro. A praça do Barro Vermelho será inaugurada em breve, e mais uma praça será construída para garantir o bem-estar, a saúde e o sorriso das famílias”, acrescentou o prefeito Waguinho, acompanhado do secretário municipal de Gestão e Inovação, Matheus Carneiro.

O pintor e morador do Barro Vermelho, Wolnei da Mota, de 55 anos, comentou

sobre a chegada dos benefícios. “O asfalto e a nova praça trazem esperança para

todos nós. Não dá para negar que essa gestão é de trabalho. Chega de lama e

poeira, o progresso é de verdade”, comentou Wolnei.