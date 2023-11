Prefeito de Belford Roxo vistoria obras no bairro Vila Verde

Intervenções na cidade. O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o

Waguinho, acompanhou a finalização das obras de saneamento em 16 ruas do

bairro Vila Verde. A comitiva formada pela primeira-dama e deputada-federal,

Daniela do Waguinho, secretários municipais e lideranças locais, também visitou os

bairros de Santa Marta, Vila Pauline e Parque Aida.

O bairro Vila Verde está ficando de cara nova com o trabalho acelerado das equipes

na construção de meios-fios e calçadas, para receber a etapa final de pavimentação e asfalto. Em Santa Marta, foi anunciado o recapeamento asfáltico de diversas ruas. Nos bairros de Vila Pauline e Parque Aida, o prefeito atendeu moradores com demandas e solicitações.

O prefeito destacou a importância das intervenções nos bairros. “Somos reconhecidos pelo trabalho e compromisso com os moradores da cidade. Não

vamos medir esforços para entregar benfeitorias que melhorem a vida das famílias.

Em breve celebraremos a conclusão das obras em Vila Verde”, afirmou o prefeito

Waguinho.

Investimentos em todas as áreas

A primeira-dama e deputada-federal, Daniela do Waguinho, também pontuou sobre

as melhorias. “As obras de urbanização e infraestrutura são verdadeiros alicerces

para levar mais dignidade e qualidade de vida. Os investimentos na cidade vão

continuar em todas as áreas, seja na educação, saúde, saneamento básico,

esporte e lazer”, ressaltou Daniela.

O motorista e morador de Vila Verde, Cláudio da Silva, de 49 anos, comentou sobre

as benfeitorias no bairro. “É importante lembrar que o saneamento não é uma obra

simples e rápida, mas toda a espera é válida, pois as novas manilhas serão

eficientes para a comunidade”, frisou Cláudio.