Prefeito de Campos vai a Brasília buscar recursos para projetos

Wladimir Garotinho foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo

Pacheco, e o senador Romário

O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, esteve em Brasília (DF) na última terça-

feira (17), onde cumpriu uma extensa agenda de reuniões com políticos em busca

de apoio para temas como o aumento de recursos para a Saúde e o retorno da

linha aérea Campos-Rio.

Acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Silva, e pelo

chefe de gabinete, Thiago Ferrugem, Wladimir foi recebido pelo ministro Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além de parlamentares. O prefeito aproveitou para, na companhia do senador Romário, reivindicar a colocação em pauta do Projeto de Lei 1.440/19, que reconhece a transformação do clima das regiões Norte e Noroeste Fluminense em clima semiárido.

Wladimir também se reuniu com o deputado federal Murillo Gouvea para solicitar

recursos para a construção do Centro de Distribuição de Alimentos (Ceasa

Municipal), que irá atender a municípios da região. Gouvea afirmou que também

destinará emendas para outras áreas e reforçou seu compromisso com o interior

fluminense.