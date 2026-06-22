Prefeito de Paracambi assume protagonismo em agenda estratégica de Paes pelo estado do RJ

Ao lado do pré-candidato ao governo do RJ, Eduardo Paes, e de caciques da política fluminense, Andrezinho Ceciliano comanda agendas na Baixada e no Centro-Sul, consolidando seu nome como peça-chave do interior no tabuleiro sucessório

O prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano (PT), converteu-se no grande centro das atenções no último domingo (21) durante uma intensa e estratégica jornada política pelo interior do Estado do Rio de Janeiro, caminhando ombro a ombro com Eduardo Paes (PSD), pré-candidato ao Governo do Rio, e diversas autoridades de peso regional.

Nas primeiras horas do dia, Andrezinho capitaneou ao lado de Eduardo Paes uma expressiva cavalgada pelo município de Itaguaí, contando com a recepção do prefeito local, Haroldo Jesus (PDT). A atividade de campo evidenciou a capacidade de mobilização do grupo nas cidades do interior e posicionou o jovem prefeito em um dos palcos mais comentados e monitorados do final de semana.

A forte inserção do chefe do Executivo de Paracambi na agenda carregava um simbolismo nítido para os analistas. Herdeiro de uma escola política pautada na conversa estreita com as prefeituras fluminenses, Andrezinho desponta de forma cada vez mais orgânica e integrada nas principais articulações que desenham o horizonte eleitoral para 2026.

Almoço no sítio de Ceciliano

Encerrados os compromissos em Itaguaí, a comitiva rumou em direção à cidade de Mendes, no Centro-Sul do estado, onde Eduardo Paes participou de um almoço no sítio de André Ceciliano (PT), ex-presidente da Alerj e reconhecidamente uma das principais mentes pensantes da política do Rio de Janeiro.

O evento reuniu dezenas de prefeitos, deputados federais e estaduais, além de lideranças partidárias variadas, em um ambiente focado no alinhamento de estratégias e na costura de frentes amplas. A postura de André Ceciliano como anfitrião carimbou sua relevância no tabuleiro e sua facilidade para aglutinar diferentes vertentes do espectro político.

O almoço de articulação contou também com a participação ativa de figuras exponenciais do cenário nacional e estadual, como a deputada federal Benedita da Silva (PT), Pedro Paulo (PSD) e Helena Vieira (PSDB), nomes frequentemente lembrados nos bastidores como engrenagens cruciais para a formatação das chapas de 2026.

Fatias além da Baixada Fluminense

Na visão de interlocutores e aliados próximos, a maratona dominical comprovou que Andrezinho vem conquistando uma fatia considerável de influência para além das fronteiras de Paracambi, firmando-se como um gestor moderno e com trânsito livre na Baixada e nas regiões serrana e centro-sul.

A imagem política consolidada de Andrezinho ao lado do prefeito da capital, Eduardo Paes, e de seu pai, André Ceciliano, emite um sinal claro para o mercado político: o colégio eleitoral do interior do estado terá um peso determinante no desfecho da próxima batalha pelo Palácio Guanabara.

Reconhecida vocação para o diálogo

No ecossistema de bastidores, a reunião em Mendes funcionou como uma clara demonstração de prestígio de André Ceciliano, que preserva sua reconhecida vocação para o diálogo transversal, unindo mandatários e parlamentares de siglas com ideologias muitas vezes distintas.

Por sua vez, Andrezinho projeta-se como uma renovação geracional importante, apresentando-se de forma ativa, jovem e conectada a essa grande engrenagem de alianças, elevando o status político e o nome de Paracambi para debates e discussões de repercussão em nível estadual.

A extensa agenda serviu ainda para mostrar um Eduardo Paes focado em reduzir resistências e estreitar laços com o eleitorado do interior, percorrendo municípios estratégicos. Nesse xadrez de aproximação regional, a presença constante e o suporte de Andrezinho reforçam seu papel de destaque dentro do grupo.

Saldo positivo

Ao ligar o simbolismo da tradicional cavalgada de Itaguaí com o fechamento do encontro político em Mendes, Andrezinho encerrou o domingo com saldo político altamente positivo, inserido de forma direta no núcleo das decisões que projetam o futuro da política fluminense.