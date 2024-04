Prefeito de Queimados, na Baixada Fluminense, anuncia entrega de kits escolares ‘fantasmas’ para alunos da rede municipal de ensino

Prefeito Glauco Kaizer aparece ao lado do secretário de Educação, André Luiz Monsores, em vídeo anunciando a entrega dos ‘falsos’ kits/Reprodução/ Facebook

Passados quase dois meses do início do ano letivo, os alunos das 32 escolas da rede municipal de Queimados, na Baixada Fluminense, ainda não receberam o kit escolar (camiseta, shorts, mochila e material) anunciado pela prefeitura através da internet.

O prefeito Glauco Kaizer (União Brasil) usou as redes sociais para fazer um anúncio oficial sobre a chegada do kit escolar e posterior distribuição para os alunos antes do começo do ano letivo de 2024.

“A gente vem fazer esse anúncio importante, reforçando o cuidado que a gente tem desde o ano passado que, pela primeira vez na história, entregou tantos uniformes, quantos kits escolares antes de começar o período letivo”, diz Kaizer, ao lado do secretário de Educação, André Luiz Monsores.

No vídeo foi publicado no dia 24 de janeiro nos perfis oficiais do governo, o prefeito mostra os uniformes e os materiais escolares que ele afirmara que já haviam chegado. “Mais uma vez, a prefeitura cumpriu o seu papel entregando os kits escolares e novos uniformes logo no início do período do ano letivo”.

Jogada de marketing

O anúncio nas redes sociais mais parece uma jogada de marketing político da prefeitura. Essa é a visão de pais e alunos que ainda não sabem quando o material será entregue. “Eles prometeram e até hoje nada. Disseram que não tem data”, afirmou um aluno ao lado da mãe para a reportagem da TV Globo.

Os pais disseram que as crianças que já estudavam na rede municipal têm usado os uniformes do ano passado. E as que iniciaram neste ano, estão assistindo às aulas sem o o kit. “Já estamos no quarto mês e cadê? Se não tivesse comprado o material do meu filho, ele não estaria vindo para a escola. E as mães que não têm dinheiro para comprar? Fica sem estudar Aí o Conselho Tutelar bate na porta”, afirma uma mãe. A reportagem do RJ1, da TV Globo, mostrou que há lojas no Centro do

município vendendo uniforme escolar pelor valor de R$ 30. Uma comerciante informou que o produto é de fabricação própria e pouco procurado.

Kits ‘fantasmas’

No vídeo publicado pela prefeitura há reclamações de pais e responsáveis compartilhando que os filhos não receberam os kits prometidos pela Secretaria de Educação. Em resposta, uma mensagem oficial orienta a uma das mães que procure a Secretaria de Educação.

No entanto, segundo a reportagem, será perca de tempo os pais procurarem a direção da escola ou a pasta da Educação por uma resposta. Isso, porque o material mostrado pelo prefeito Glauco Kaizer só existiu para ser mostrado no vídeo, uma vez que a prefeitura não tem os kits para entregar aos alunos.

Pressionado pela bancada oposicionista do Legislativo municipal e pela repercussão negativa, o governo de Kaizer admitiu que ainda não existe sequer licitação para a compra do uniforme.

Em nota emitida para a emissora, a prefeitura afirma que os uniformes exibidos no vídeo são apenas uma mostra do material do ano passado. Acrescentou ainda que comprou itens em 2023 a mais para não atrasar a entrega deste ano, o que acabou acontecendo.

As reclamações se multiplicam

As críticas contra a prefeitura se multiplicam. Além da falta do uniforme escolar, os pais reclamam do calor excessivo nas salas de aulas porque os ares-condicionados não funcionam. Há registros de crianças que passaram mal.

Outra reclamação é quanto a falta de professores na rede e do péssimo estado de conservação da área de lazer em algumas escolas, inclusive oferecendo risco às crianças por causa de um enxame de abelhas em um desses espaços.

Reportagem Hora H com informações da TV Globo