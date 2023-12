Prefeito de Seropédica é nota zero em gestão

Professor Lucas: prefeito ineficiente e alvo de investigação da Polícia Civil

Em contagem regressiva para o fim do primeiro mandato, em 2024, quando acontecem as eleições municipais, o prefeito de Seropédica é um forte candidato a tirar nota zero em gestão. Conhecido como Professor Lucas (PSC), dizem que ele nada aprendeu sobre administração pública.

Caiu de paraquedas no município da Baixada Fluminense e não teve firmeza para seguir com as próprias pernas. Foi eleito com 66% dos votos nas eleições de 2020 e jogou fora a chance de mostrar competência.

Ao invés de dar ao povo a confiança depositada nas urnas, manchou sua imagem política ao se envolver em polêmicas e virar até alvo de investigação da Polícia Civil. Quem não lembra que em 2022, o político foi acusado de envolvimento com milicianos que atuam na Baixada?

O prefeito foi flagrado em reunião cordial, sentado à mesa, com alguns integrantes do grupo paramilitar, entre eles Marcelinho Brasil e Delson Lima, o Delsinho, morto numa operação policial e irmão de um dos milicianos mais procurados do estado do RJ, Danilo Dias Lima, o “Tandera”.

Na animada roda onde é possível ver até um fuzil sobre a mesa, também estava um policial militar conhecido como Disk. Este também é investigado por ligação com a milícia e participou da campanha à prefeitura do Professor Lucas. Romildo da Silva Paiva chegou a ser nomeado como subsecretário de Inteligência e Logística, segundo informações do g1.

Rota de colisão

E como o ano eleitoral já está às portas, Lucas terá que enfrentar um forte grupo político que prepara uma estratégia para entrar em rota de colisão com o atual prefeito durante a disputa.

Uma fonte revelou ao Hora H, que esse grupo vai entrar na briga para ganhar e, finalmente, tirar Seropédica das mãos de quem não tem competência para administrar nem mesmo o próprio quintal.

Por Antonio Carlos , Hora H