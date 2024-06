Prefeito do Rio defende Lula após reação negativa do mercado financeiro

Eduardo Paes fala durante evento FII Priority Summit

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o evento FII Priority Summit, encontro internacional de líderes e executivos que terminou nesta quinta-feira (13) no Rio de Janeiro. A declaração acontece um dia após a reação negativa do mercado às falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não mencionou corte de gastos ao falar de ajuste fiscal.

Paes afirmou que é necessário investir dinheiro público para fazer o país crescer e atrair investidores privados e disse não entender a reação do mercado. Depois do discurso do presidente, o dólar fechou em R$ 5,40.

O prefeito afirmou ainda que conversou com algumas pessoas do setor financeiro e percebeu que a reação deles mudou ao longo do dia.

“Quando o presidente Lula discursou aqui, três ou quatro banqueiros me falaram ‘que discurso incrível’. Aí, quando chegou o fim da tarde, eles estavam todos: ‘meu deus, o mercado está agitado porque Lula disse algo’”, disse Paes. “Eu até achei que ele tivesse dito algo depois, porque o discurso que ele fez foi uma mensagem clara sobre responsabilidade fiscal, mas com a necessidade de o país crescer”.

“Mudança de mentalidade”

Paes também criticou o mercado e afirmou que é preciso haver uma “mudança de mentalidade”. Ele usou como exemplo, em seu argumento, as tentativas de construir um trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo.

“Sempre que falamos de investimentos no Brasil, o chamado mercado vem e diz que não podemos fazer nenhum investimento. É ridículo para um país do tamanho do Brasil. Sempre que falamos em fazer um trem entre as duas cidades, é como se falassem ‘não, isso é um pecado, não se pode ter dinheiro público investido nisso’”, afirmou.