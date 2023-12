Prefeito do Rio, Eduardo Paes, dá mais um passo para obter apoio do PSB à reeleição em 2024

O prefeito Eduardo Paes andou algumas casas nas negociações com PSB visando

o apoio do partido na disputa da reeleição. Em almoço no Palácio da Cidade, com

participação do presidente regional Alessandro Molon e dos deputados estaduais

Carlos Minc e Jari Oliveira, nessa segunda-feira (4), Paes assumiu compromissos

políticos e programáticos com os socialistas. O saldo do encontro foi considerado

positivo pelas partes e aponta para aliança em 2024.

Do ponto de vista programático, dois pontos foram acordados: o prefeito vai duplicar os mutirões de reflorestamento e contratar cooperativas para aumentar a coleta seletiva de lixo na cidade.

As questões ambientais foram suscitadas por Carlos Minc, que, durante a conversa,

fez cobranças sobre a promessa de ampliação dos mutirões de reflorestamento

implantados originalmente por Alfredo Sirkis. Na mesma linha, Minc pediu a

ampliação da coleta seletiva em domicílios, hoje inferior a 10%.

Nesta terça-feira (5), o PSB se reuniu com o provável candidato do Psol, professor Tarcísio Motta. Vai ouvir suas propostas para a prefeitura do Rio, cumprindo roteiro

protocolar de encontros com candidatos do campo progressista antes de deliberar

oficialmente sobre o apoio.

Cotado para vice de Eduardo Paes, o deputado Pedro Paulo também participou do

encontro. Questionado sobre a definição do seu companheiro de chapa, o prefeito

fez salamaleques a Pedro Paulo, mas disse que a questão só será definida mais à

frente, em abril, no início da pré-campanha.