Prefeito e Supervia se reúnem para melhorar serviço em Belford Roxo

Dialogar para avançar. Na tarde desta sexta-feira (25-08), o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, recebeu a visita da comitiva do

presidente da SuperVia, Gustavo Rocha, para debater a ampliação do serviço

prestado à população no ramal do município.

Dentre os temas abordados no encontro, a segurança e o conforto foram os mais

citados. As melhorias previstas para o ramal de Belford Roxo serão determinantes

para revalorizar a área no entorno da estação e oferecer maior segurança para os

usuários. Além de implantar ações em conjunto que inibem a prática de roubos e

furtos de cabos de sinalização, de comunicação e alimentação do sistema dos trens.

Melhorias e transparência

De acordo com o presidente da SuperVia, Gustavo Rocha, a reunião faz parte de um

novo modelo de melhorias e transparência da concessionária. “Estamos visitando os

municípios para atender aos anseios e direitos da população. Além disso, estreitar

laços e estabelecer práticas operacionais que priorizem os passageiros”, comentou

Gustavo.

Waguinho ficou satisfeito com a visita da comitiva da SuperVia. “Vamos trabalhar em parceria para que os belforroxenses tenham deslocamentos seguros e de qualidade.

As expectativas são as melhores possíveis para realizar um serviço adequado e

sempre visando respeitar os cidadãos que utilizam o ramal”, afirmou Waguinho.