Prefeito Influencer, Eduardo Paes lidera engajamento entre gestores no Sudeste

Eduardo Paes têm uma taxa de engajamento de 1,95% em suas redes

A agência de marketing digital Ativaweb fez um levantamento de engajamento digital entre os prefeitos de capital do Sudeste e, claro, que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, lidera. Goste ou desgoste de Paes, ele sabe muito bem o que fazer em suas redes sociais, com seu jeito sacana e bem carioca, respondendo diretamente os

eleitores, ou melhor, seus seguidores.

Paes que não evita polêmicas, e até cria algumas, têm uma taxa de engajamento de

1,95% em suas redes, com uma média de 8.630 curtidas e 465 comentários por

publicação. Seja brincando com Maricá, São Paulo e tratando de temas pertinentes

a cidade, o edil é bem ativo no Twitter e no Instagram.

Soma das interações

Abaixo de Paes, em segundo lugar, está o prefeito de Vitória, Eduardo Pazolini,

seguido de Fuad Noman, de Belo Horizonte, em terceiro lugar e o prefeito de São

Paulo, na lanterna, Ricardo Nunes em quarto.

O engajamento é calculado pela soma das interações recebidas nas publicações,

dividida pelo número total de seguidores do perfil. As interações incluem ações

como curtidas, comentários, salvamentos e compartilhamentos. O segundo

colocado, Pazolini, tem 1,17% de taxa de engajamento e recebe uma média de 758

curtidas e 67 comentários.

Noman tem taxa de engajamento de 0,92% e sua média de curtidas chega a 912 e

91 comentários por publicação, e Nunes tem 0,62% de engajamento, com uma

média de 1.695 curtidas e 300 comentários por publicação.

Já em número de seguidores, Paes continua liderando, com 465.991 seguidores.

Nunes está em segundo lugar, com 323.181. O prefeito paulista é seguido por

Pazolini, que tem 70.351. Em quarto, está Noman, que soma 8.858 seguidores.