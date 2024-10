Prefeito Paes acena com bandeira branca para governador Cláudio Castro

Ao comemorar a reeleição no último domingo (6), o prefeito Eduardo Paes (PSD) teve como um de seus primeiros atos decretar o fim da briga com o governador Cláudio Castro (PL), com quem trocou farpas durante a campanha eleitoral, principalmente sobre a questão da segurança pública.

No discurso após a vitória no primeiro turno sobre Alexandre Ramagem (PL), Paes disse que não era sua intenção levar a disputa para o âmbito estadual, mas que foi obrigado a fazê-lo pois o próprio Ramagem acabou levando o tema para o debate. Ele mandou um recado direto para Castro.

“Governador Cláudio Castro, a gente teve que fazer o embate porque o seu candidato trouxe as suas fraquezas, a sua incompetência, para esse debate eleitoral. Mas, a partir de hoje, terminam os conflitos, a gente vai trabalhar junto. Queremos ajudar no seu trabalho, (mas) não é nossa responsabilidade”, afirmou Paes.