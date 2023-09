Prefeito se reúne com vereadores para reafirmar a união em prol da população de Belford Roxo

Durante encontro com os aliados em seu gabinete, prefeito Waguinho destacou que “essa união é importante para que o município continue se desenvolvendo”

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, se reuniu na quinta-feira (15-09), em seu gabinete, com cerca de 30 parlamentares (entre vereadores e suplentes). O objetivo do encontro foi reafirmar a parceria do Executivo e Legislativo para um compromisso com a população de Belford Roxo.

Waguinho destacou que a parceria é fundamental para que Belford Roxo continue avançando em todas as áreas e setores. “O governo é para todos. Essa união é importante para que o município continue se desenvolvendo”, concluiu Waguinho.

Líder do Governo, o vereador Nuna frisou que a manutenção da união entre Executivo e Legislativo só traz benefícios à população. “De 2017 para cá, nesses dois governos do prefeito Waguinho, vimos que o município cresceu muito. E os vereadores tiveram participação fundamental, pois apoiamos os projetos do prefeito, que sempre beneficiaram a população. Não podemos esquecer da deputada federal Daniela do Waguinho, pois ela conseguiu uma série de emendas para o município”, frisou Nuna.

O melhor para a população

“A reunião serviu para fazermos alguns ajustes e mostrar que vereadores e prefeito estão unidos buscando sempre o melhor para a população”, completou o presidente da Câmara Municipal, Armandinho Penélis.

Participaram também da reunião os secretários Denis Macedo (Educação), Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Tati Ervite (Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome).