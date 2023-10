Prefeito Waguinho anuncia pacote de obras para o bairro Nova Aurora

Bairro que será contemplado com um grande pacote de obras e investimentos,

Nova Aurora recebeu a visita do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos

Carneiro, o Waguinho, acompanhado de secretários municipais e lideranças locais.

O prefeito Waguinho destacou que a chegada dos recursos federais foi fundamental, através do mandato da deputada-federal e primeira-dama Daniela do Waguinho, para que o bairro recebesse mais obras. “É um novo tempo com muitas novidades para Nova Aurora, Vila Maia, Vila Magalhães, Bela Vista e São Francisco de Assis”, anunciou o prefeito Waguinho.

O pedreiro e morador de Nova Aurora, Eduardo Pimentel, de 32 anos, ficou entusiasmado ao receber o anúncio das melhorias. “Essa vitória é de toda

comunidade, de todos nós moradores. Isso tudo vai valorizar a região e melhorar a

vida das nossas famílias”, ressaltou. “Já dá para notar a mudança positiva nas ruas,

espero que os avanços continuem a chegar”, complementou a doméstica e também

moradora do bairro, Vitória Loureiro, de 46 anos.