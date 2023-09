Prefeito Waguinho e Daniela do Waguinho anunciam obras para Santa Teresa, em Belford Roxo

Bairro que será contemplado com diversas obras, Santa Teresa recebeu a visita do

prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e a deputada

federal Daniela do Waguinho. Acompanhados pelo vereador Julio Piu, Waguinho e

Daniela percorreram a Estrada do Sarapuí e o Centro Comunitário.

Em seu discurso, Waguinho destacou que já está em processo de licitação a

construção de uma escola para mil alunos; além de uma praça; um centro esportivo

e um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). “A deputada federal

Daniela do Waguinho trabalha em Brasília para trazer recursos para o município. E

tem conseguido, pois somos aliados do presidente Lula. Estamos melhorando muito

Santa Teresa e já utilizamos três mil toneladas de asfalto para pavimentarmos vias

como a Estrada de Sarapuí, Estrada dos Bosques e Estrada Belford Roxo,

beneficiando mais de 700 famílias”, finalizou Waguinho, ao lado do secretário de

Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, e do secretário de

Educação, Denis Macedo.

Parceria com o Governo Federal

Daniela do Waguinho frisou que a parceria com o Governo Federal é fundamental

para Belford Roxo continuar crescendo. “O presidente Lula lançou o PAC (Programa

de Aceleração do Crescimento) e Belford Roxo será beneficiado com obras. Santa

Teresa, por exemplo, será contemplada com um CRAS e um centro esportivo. A

Prefeitura irá construir ainda uma praça e uma escola para mil alunos”, arrematou

Daniela.

Crescimento e transformação

Moradora há 48 anos de Santa Teresa, a pastora Marta Costa, 55, destacou que o

bairro vem crescendo e se transformando nos últimos anos. Ela destacou que a

Estrada de Sarapuí estava intrafegável, mas a Prefeitura já colocou um novo asfalto.

“Estou com muita esperança e acreditando muito, pois estamos vendo o governo

trabalhando para o bem comum da população”, avaliou, cumprimentando o prefeito

Waguinho, a deputada Daniela do Waguinho e o secretário Matheus Carneiro.