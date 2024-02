Prefeito Waguinho e União BR se unem para atender famílias de Belford Roxo

Diante das fortes chuvas que assolaram Belford Roxo e a Baixada Fluminense, o

prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, recebeu a visita do Movimento

União BR, organização especializada em hubs de emergência e ajuda humanitária

com ações nacionais e internacionais. Hubs são espaços (físicos ou virtuais) nos

quais empresas podem trabalhar e ter acesso a contatos, investidores, mentores e

fornecedores.

O prefeito Waguinho destacou que esse trabalho colaborativo é fundamental para

ampliar as iniciativas no município. “Estamos de braços abertos para receber

qualquer ajuda que minimize os impactos das chuvas”, pontuou. “Tenho certeza

que essa parceria será muito importante para transformar a vida de famílias em

situação de vulnerabilidade”, frisou o prefeito Waguinho, ao lado do secretário

municipal de Fazenda, Marcos Fernandes Ximenes, e do subsecretário Luciano

Lima.

A fundadora do Movimento União BR, Tatiana Monteiro, e a gestora da ONG

Instituto da Criança, Flávia Reis, se colocaram à disposição da gestão municipal de

Belford Roxo para entender a atual situação de emergência e as catástrofes

causadas pelos temporais recentes.

“Já realizamos diversas ações para auxiliar as famílias afetadas pelas chuvas. Nosso objetivo é atender quem mais precisa de forma humanitária e assistencial promovendo um impacto positivo nos momentos mais desafiadores”, resumiu Tatiana.